Матильда в косынке лежит на надувном круге в бассейне, Ваган обнимается с мамой: Брухунова показала свой отпуск в Сочи с детьми от Петросяна
Татьяна Брухунова с дочкой Матильдой. Фото: соцсети героя публикации
Жена 78-летнего Евгения Петросяна наслаждается каникулами.
Татьяна Брухунова не перестает делиться снимками своего летнего отпуска. В Сочи жена 78-летнего Евгения Петросяна улетела вместе с детьми: сыном Ваганом и дочкой Матильдой. В своем микроблоге возлюбленная юмориста то и дело рассказывает о том, как она проводит досуг с малышами.
Татьяна Брухунова не раз намекала, что дети не мешают ей путешествовать. Так, она подметила, что относится к тому числу мам, которые спокойно ездят отдыхать с маленькими детьми, не испытывая при этом никаких трудностей.
Сынишка Татьяны Брухуновой подрос и помогает ей нянчиться с сестренкой. На прогулке Ваган сам укачивает малышку Матильду в коляске. Кстати, о рождении дочери жена Евгения Петросяна молчала несколько месяцев. Теперь же она часто публикует фото с малюткой.
Матильда лежит на надувном круге в бассейне. Фото: соцсети героя публикации
Ваган не отходит от мамы. Фото: соцсети героя публикации
Маленькая Матильда во всю плавает в бассейне на надувном круге под присмотром мамы. Девочка совсем не боится воды, она спокойно лежит на животике, наслаждаясь легким покачиваем волн. А вот Ваган не отходит от мамы ни на шаг. Сынишку Татьяна Брухунова наряжает в модные костюмчики: один из них — комплект с голубыми тюльпанами и матроска.