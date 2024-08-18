Матильда в косынке лежит на надувном круге в бассейне, Ваган обнимается с мамой: Брухунова показала свой отпуск в Сочи с детьми от Петросяна

Татьяна Брухунова не перестает делиться снимками своего летнего отпуска. В Сочи жена 78-летнего Евгения Петросяна улетела вместе с детьми: сыном Ваганом и дочкой Матильдой. В своем микроблоге возлюбленная юмориста то и дело рассказывает о том, как она проводит досуг с малышами.

Татьяна Брухунова не раз намекала, что дети не мешают ей путешествовать. Так, она подметила, что относится к тому числу мам, которые спокойно ездят отдыхать с маленькими детьми, не испытывая при этом никаких трудностей.

Сынишка Татьяны Брухуновой подрос и помогает ей нянчиться с сестренкой. На прогулке Ваган сам укачивает малышку Матильду в коляске. Кстати, о рождении дочери жена Евгения Петросяна молчала несколько месяцев. Теперь же она часто публикует фото с малюткой.