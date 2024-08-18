«Это же шехзаде Мустафа! Сын Сулеймана»: Бергюзар Корель удивила совместным фото с «постаревшим» Мехметом Гюнсюром — волосы длинные, седая борода

Мехмет Гюнсюр известен многим по роли шехзаде Мустафы в турецком сериале «Великолепный век». Он сыграла старшего сына султана Сулеймана и Махидевран султан. Казненный своим же отцом шехзаде мог занять Османский престол, но следующим султаном стал один из сыновей Хюррем султан — шехзаде Селим.

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Султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» сыграл Халит Эргенч. Он женат на Бергюзар Корель, которая родила ему троих детей: сыновей Али и Хана, у пары подрастает и дочка Лейла.

Какого же было удивление поклонников, когда Бергюзар Корель поделилась в своем микроблоге совместным фото с Мехметом Гюнсюром. Похоже, они задействованы в одном киношном проекте. Сериальный «сын» Халита Эргенча заметно «постарел», как заметили поклонники. У Мехмета Гюнсюра длинные прямые волосы, бородка с сединой и морщины на лице. И это не удивительно, актеру — 49 лет. Он младше Халита Эргенча всего на пять лет. Но это не помешало им сыграть отца и сына в сериале «Великолепный век».