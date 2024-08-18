Фахрийе Эвджен в белом монокини с парео на бедрах щегольнула стройной фигурой — султанша для Бурака Озчивита

Вместе с Бураком Озчивитом Фахрийе Эвджен воспитывает двух сыновей: Карана и Керема. В турецких СМИ писали, что муж ревностно относится к тому, с кем его возлюбленная снимается в кино. Также ходили слухи, что сама Фахрийе не подпускает поклонниц к мужу. Так, к примеру, первая попытка Ксении Бородиной заполучить совместное фото с красавцем-турком потерпела неудачу. Телеведущая приехала в Турцию, договорилась с представителями Озчивита, в надежде получить снимок со звездой сериала «Великолепный век».

Однако жена Бурака, просмотрев фото Ксении Бородиной в соцсетях, отказала россиянке, якобы приревновав мужа. Только спустя время, со второй попытки Бородиной удалось исполнить свою мечту. Она приехала на съемки сериала «Основание Осман» и сфотографировалась с Бураком Озчивитом.