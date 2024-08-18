Фахрийе Эвджен в белом монокини с парео на бедрах щегольнула стройной фигурой — султанша для Бурака Озчивита
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети героя публикации
Актриса из турецкого сериала «Курт Сеит и Александра» похвасталась идеальными формами.
Вместе с Бураком Озчивитом Фахрийе Эвджен воспитывает двух сыновей: Карана и Керема. В турецких СМИ писали, что муж ревностно относится к тому, с кем его возлюбленная снимается в кино. Также ходили слухи, что сама Фахрийе не подпускает поклонниц к мужу. Так, к примеру, первая попытка Ксении Бородиной заполучить совместное фото с красавцем-турком потерпела неудачу. Телеведущая приехала в Турцию, договорилась с представителями Озчивита, в надежде получить снимок со звездой сериала «Великолепный век».
Однако жена Бурака, просмотрев фото Ксении Бородиной в соцсетях, отказала россиянке, якобы приревновав мужа. Только спустя время, со второй попытки Бородиной удалось исполнить свою мечту. Она приехала на съемки сериала «Основание Осман» и сфотографировалась с Бураком Озчивитом.
Фахрийе Эвджен в белом монокини с парео на бедрах. Фото: соцсети героя публикации
Если Бурак Озчивит и ревнует свою жену, виду он не подает. Даже разрешает Фахрийе Эвджен позировать в купальниках. В своем микроблоге она похвасталась стройной фигурой, примерив белое монокини с парео на бедрах. Несмотря на то, что у пары двое детей, выглядит Эвджен так, будто и вовсе не рожала. Ну чем не султанша для Озчивита, шутят поклонники.