Галина Юдашкина в лазурном платье в стиле индийского сари предстала на яхте с Петром Максаковым — рядом сыновья и дочка Агата Ариелла

Галина Юдашкина и Петр Максаков не перестают демонстрировать семейную идиллию. Муж дочери именитого кутюрье Валентина Юдашкина сделал все, чтобы его возлюбленная была счастлива рядом с ним. Он помогает ей с семейным бизнесом, заботится о детях и жене. Петр Максаков редкий гость на светских раутах. На мероприятиях подобного плана он бывает разве что с Галиной Юдашкиной.

После смерти тестя Валентина Юдашкина он взял на себя все заботы о семье, став опорой еще и для тещи Марины Юдашкиной. Она часто гостит у дочери, которая всегда рада тому, что ее мама приезжает понянчиться с внучками. У пары трое детей: сыновья Анатолий и Аркадий, а также дочка Агата Ариелла.