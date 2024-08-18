Галина Юдашкина в лазурном платье в стиле индийского сари предстала на яхте с Петром Максаковым — рядом сыновья и дочка Агата Ариелла

Галина Юдашкина и Петр Максаков не перестают демонстрировать семейную идиллию. Муж дочери именитого кутюрье
После смерти тестя
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Галина Юдашкина в лазурном платье в стиле индийского сари на яхте. Фото: соцсети героя публикации
Петр Максаков с сыном и дочкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети героя публикации
Августовские каникулы пара провела вместе на яхте. В своем микроблоге Галина Юдашкина поделилась семейными снимками. Дочка модельера позировала в лазурном платье в стиле индийского сари с влажными волосами. А на другом фото ее муж Петр Максаков возился с дочкой Агатой Ариеллой, которая уютно устроилась у отца на коленках, рядом был и их с Галиной сынишка.