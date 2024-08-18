Галина Юдашкина в лазурном платье в стиле индийского сари предстала на яхте с Петром Максаковым — рядом сыновья и дочка Агата Ариелла

Галина Юдашкина и Петр Максаков. Фото: Global Look Press

Пара устроила себе семейный отпуск.

Галина Юдашкина и Петр Максаков не перестают демонстрировать семейную идиллию. Муж дочери именитого кутюрье Валентина Юдашкина сделал все, чтобы его возлюбленная была счастлива рядом с ним. Он помогает ей с семейным бизнесом, заботится о детях и жене. Петр Максаков редкий гость на светских раутах. На мероприятиях подобного плана он бывает разве что с Галиной Юдашкиной.

После смерти тестя Валентина Юдашкина он взял на себя все заботы о семье, став опорой еще и для тещи Марины Юдашкиной. Она часто гостит у дочери, которая всегда рада тому, что ее мама приезжает понянчиться с внучками. У пары трое детей: сыновья Анатолий и Аркадий, а также дочка Агата Ариелла.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Галина Юдашкина в лазурном платье в стиле индийского сари на яхте. Фото: соцсети героя публикации

Петр Максаков с сыном и дочкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети героя публикации

Августовские каникулы пара провела вместе на яхте. В своем микроблоге Галина Юдашкина поделилась семейными снимками. Дочка модельера позировала в лазурном платье в стиле индийского сари с влажными волосами. А на другом фото ее муж Петр Максаков возился с дочкой Агатой Ариеллой, которая уютно устроилась у отца на коленках, рядом был и их с Галиной сынишка.

Читайте также