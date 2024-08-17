Татьяна Тарасова отреагировала на свадьбу Александры Трусовой: «Станет для нее новым источником вдохновения»
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press
Прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что замужество станет толчком в карьере фигуристки Александры Трусовой.
Прославленные тренер, воспитавшая несколько олимпийских чемпионов, Татьяна Тарасова отреагировала на свадьбу фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова.
Татьяна Анатольевна поздравила молодоженов, сообщив, что рада за влюбленных, решивших вступить в брак.
Татьяна Тарасова дала понять, что позитивно относится к таким переменам в жизни юных спортсменов. Татьяна Тарасова выразила надежду, что замужество станет новым толчком для развития карьеры Александры Трусовой.
«Конечно, это станет для нее новым источником вдохновения», — отметила Татьяна Тарасова.