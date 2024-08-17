Татьяна Тарасова отреагировала на свадьбу Александры Трусовой: «Станет для нее новым источником вдохновения»

Прославленные тренер, воспитавшая несколько олимпийских чемпионов, Татьяна Тарасова отреагировала на свадьбу фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова.

Татьяна Анатольевна поздравила молодоженов, сообщив, что рада за влюбленных, решивших вступить в брак.

Татьяна Тарасова дала понять, что позитивно относится к таким переменам в жизни юных спортсменов. Татьяна Тарасова выразила надежду, что замужество станет новым толчком для развития карьеры Александры Трусовой.

«Конечно, это станет для нее новым источником вдохновения», — отметила Татьяна Тарасова .

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Напомним, российские фигуристы, 20-летняя Александра Трусова и 24-летний Макар Игнатов поженились в эту субботу, 17 августа. Свадьбу влюбленные устроили в старинной усадьбе в Подмосковье.