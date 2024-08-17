Гарик Харламов — о Катерине Ковальчук: «Непонимания приводили к разлуке»

Шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук в августе закатили шикарную свадьбу. Их путь к созданию семьи был долог и сложен. Отношения развивались постепенно и где-то даже по спирали.

Гарик Харламов признался, что их дружеское общение только со временем переросло в роман. А перед тем, как отправиться в ЗАГС, пара несколько раз расставалась. И поклонники, следившие за развитием событий, прекрасно об этом помнят.

И все же победила любовь.

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«Непонимания приводили к разлуке, но после этого приходило другое осознание — что ты не можешь без этого человека. Поэтому оба шли на компромиссы», — рассказал Гарик Харламов и причинах разрывов и воссоединений с Катериной Ковальчук.

По материалам Hello