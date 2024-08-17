Сколько детей у Алены Рапунцель?

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель — многодетная мама. У нее два сына и дочка. Правда, мальчиков Алена Рапунцель охотно показывает поклонников, а вот девочку прячет.

Старшего сына Богдана Алена Рапунцель родила от Ильи Яббарова, с которым разорвала отношения, будучи беременной. Юридически Илья Яббаров отцом не является, в свидетельстве о рождении Богдана он не записан.

Второго ребенка, сына Святослава Алена Рапунцель родила от мужа Ильи Семина. Брак был скоротечным, пара рассталась, папа про сына благополучно забыл.

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А вот из рождения младшей дочери, которая появилась на свет от отношений Алены Рапунцель с бизнесменом Александром Смуровым, звезда телестройки сделала тайну. Она до сих пор не показала дочку, лишь косвенно подтвердив ее наличие.