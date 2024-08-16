Алена Рапунцель рассказала о трагедии с сыном: «Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала жуткую историю. Ее пятилетнего сына Богдана, которого она родила от Ильи Яббарова, на большой скорости сбил самокат под управлением неизвестного мужчины.

«Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт», — рассказала Алена Рапунцель .

Малыш плакал от боли. А мужчина, который его сбил, на мгновение остановился, убедился, что мальчик жив, и поехал дальше.

С Богданом в этот момент гуляла его бабушка Татьяна Григорьевская. По словам Алены Рапунцель, она так испугалась за Богдана, что не сообразила сфотографировать самокат.

Татьяна Григорьевская вызвала скорую помощь, медики забрали Богдана в больницу. Сейчас с ним все уже более-менее в порядке, мальчик дома.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».