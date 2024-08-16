Алена Рапунцель рассказала о трагедии с сыном: «Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт»
Алена Рапунцель с сыновьями Богданом и Святославом. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель боится за Богдана.
Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала жуткую историю. Ее пятилетнего сына Богдана, которого она родила от Ильи Яббарова, на большой скорости сбил самокат под управлением неизвестного мужчины.
«Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт», — рассказала Алена Рапунцель.
Малыш плакал от боли. А мужчина, который его сбил, на мгновение остановился, убедился, что мальчик жив, и поехал дальше.
С Богданом в этот момент гуляла его бабушка Татьяна Григорьевская. По словам Алены Рапунцель, она так испугалась за Богдана, что не сообразила сфотографировать самокат.
Татьяна Григорьевская вызвала скорую помощь, медики забрали Богдана в больницу. Сейчас с ним все уже более-менее в порядке, мальчик дома.
Врачи же передали информацию о травмированном ребенке в полицию, и Алену Рапунцель полицейские заставили написать заявление по факту ЧП с ее сыном. Мужчину, сбившего Богдана, сейчас разыскивают. Как сообщила Алена Рапунцель, дело передано в прокуратуру.