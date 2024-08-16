Анна Асти возмутилась из-за слов популярного блогера: «Несу ненависть»

Анна Асти накинулась в публичном поле на блогера Ольгу Парфенюк. Певице попалось на глаза видео, в котором звезда шоу «Женский форум» говорит о ее концерте. Парфенюк заявила, что на выступлениях Анны Асти нет энергетики. Мол, она поет о ненависти к бывшим, на ее концертах дерутся девчонки, а певица при этом кричит со сцены о любви к людям.

Такая характеристика сильно возмутила артистку, пишет kp.ru. Она заявила, что хочет нести в мир добро, а не поддерживать насилие и драки из-за бывших мужчин.

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«Думаю, ты дура что ли? Вот представляете, я по миру езжу, могу нести что-то важное, а несу ненависть к бывшим. Я то сама не дура», — сказала Анна Асти со сцены во время одного из своих концертов.