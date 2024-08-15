Наджиев — о комментариях Вайкуле: «Глупо выглядит»

Между Лаймой Вайкуле и Раймондом Паулсом разгорелся конфликт, который вышел за рамки бытовых склок. Певица заявила, что композитор никогда не писал оригинальную музыку. По словам латвийской артистки, он просто списал все с западных композиций.

За оскорбленного музыканта заступился исполнитель Игорь Наджиев. Он припомнил Вайкуле, что своей карьерой она обязана именно Паулсу, и сейчас ее поведение достойно только порицания.

«Ну, там у девушки, к сожалению, уже совсем кукушка поехала. Насколько на этом фоне благородно, достойно, монументально выглядит Раймонд Паулс , и насколько глупо и по-идиотски выглядит Лайма Вайкуле. Ну, просто вот небо и земля. Если бы не Раймонд, если бы не Илья Резник, ее бы не было», — возмутился певец.

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Наджиев также вспомнил, что Лайму Вайкуле прочили на замену Алле Пугачевой . По его словам, Илья Резник и Раймонд Паулс поссорились с Примадонной и решили найти новую звезду.

По материалам «АиФ»