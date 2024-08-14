Пригожин признался, что его пытались обмануть мошенники: «Звонила якобы Инна Маликова и попросила 300 тысяч взаймы»

Лариса Долина на днях оказалась в центре внимания. Мошенники пытались продать ее квартиру в Москве. Оказалось, что они провернули аферу, чтобы певица спешно избавилась от недвижимости и отправила 112 миллионов рублей на их счет, чтобы якобы сохранить деньги. В дом пришли покупатели, которые не смогли попасть в квартиру. В итоге теперь в ситуации пытаются разобраться правоохраниетльные органы. Иосиф Пригожин заявил, что его семья была обманута точно также.

«Моя первая семья тоже потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я об этом узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали. Если бы узнал раньше — смог бы предотвратить», — сказал продюсер « МК ».

Примечательно, что Пригожин регулярно сталкивается с подозрительными звонками. Он отметил, что дети регулярно его предупреждают о новых придумках мошенников. Но однажды муж Валерии чуть не попался на уловку афериста.

«Мне как-то звонила якобы Инна Маликова и попросила 300 тысяч взаймы. Причем разговаривала со мной по видео в Телеграм! Поскольку я был занят в тот момент, чуть не отправил деньги сразу», — пояснил Пригожин.