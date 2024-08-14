Хореограф Мигель проиграл в суде свое имя продавцу шуб
Мигель. Фото: Global Look Press
Звезда шоу «Танцы» судился с владельцем бренда MIGEL.
Мигель давно стал известной персоной. Он является членом жюри в шоу «Новые танцы». Также артист создает свои проекты. В 2023 году он подал в суд на владельца магазина шуб MIGEL. Он не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с мехами. 14 августа стало известно, что хореограф проиграл.
Суд встал на сторону предпринимателя. Оказалось, что тот запатентовал товарный знак MIGEL больше 10 лет назад, пишет Телеграм-канал Shot.
Пока сам Мигель никак не прокомментировал произошедшее.
Напомним, что выпускник «Фабрики звезд» имеет кубинские корни. Однако родился он в России. На самом деле хореографа зовут Сергей Шестеперов.