Хореограф Мигель проиграл в суде свое имя продавцу шуб

Мигель давно стал известной персоной. Он является членом жюри в шоу « Новые танцы ». Также артист создает свои проекты. В 2023 году он подал в суд на владельца магазина шуб MIGEL. Он не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с мехами. 14 августа стало известно, что хореограф проиграл.

Суд встал на сторону предпринимателя. Оказалось, что тот запатентовал товарный знак MIGEL больше 10 лет назад, пишет Телеграм-канал Shot.

Пока сам Мигель никак не прокомментировал произошедшее.

Напомним, что выпускник «Фабрики звезд» имеет кубинские корни. Однако родился он в России. На самом деле хореографа зовут Сергей Шестеперов .