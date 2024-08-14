Волочкова заступилась Долину, которую раскритиковали за дизайн в квартире: «Сидят и из своих трущоб осуждают»

Лариса Долин а на днях оказалась в центре скандала. Она не скрывает, что имеет пятикомнатную квартиру в Москве. Однако певица оказалась обманута мошенниками , поэтому теперь ее недвижимость арестована. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть роскошный интерьер ее квартиры. И многие назвали его слишком вычурным и безвкусным. Но за артистку вступилась Анастасия Волочкова . Она в своих квартирах и особняке тоже предпочитает делать дорогой интерьер.

«Вы говорите, что комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звезд? Ларисе Долиной — респект за все, что она сделала для России и делает», — заявила балерина Life.

Она также добавила, что в любых обстоятельствах нужно оставаться людьми. Волочкова напомнила, что у нее всегда были богатые женихи, которые меряются яхтами и добропорядочностью.