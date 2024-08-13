Инстасамку из-за новой песни «Так хочу» обвинили в плагиате

Дарья Зотеева , более известная как Инстасамка , продолжает выпускать новые песни. Ее трек «За деньги — да» стал настоящим хитом. Она теперь решила поделиться отрывком новой композиции, которая получила название «Так хочу». Примечательно, что артистка сняла видео, на котором запечатлено, как она загорает в купальнике, валяется в гамаке, ест кукурузу и арбуз. Ролик был снят в стиле ретро. Он должен вызвать ностальгию у тех, кто его видит.

«Сияю изнутри, ведь я звезда. Я так хочу, чтобы хорошо сегодня было всем», — звучат слова в песне.