Инстасамку из-за новой песни «Так хочу» обвинили в плагиате
Инстасамка. Фото: соцсети Инстасамки
Инстасамка опубликовала в соцсетях отрывок новой песни, который вызвал бурную реакцию в Сети.
Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, продолжает выпускать новые песни. Ее трек «За деньги — да» стал настоящим хитом. Она теперь решила поделиться отрывком новой композиции, которая получила название «Так хочу». Примечательно, что артистка сняла видео, на котором запечатлено, как она загорает в купальнике, валяется в гамаке, ест кукурузу и арбуз. Ролик был снят в стиле ретро. Он должен вызвать ностальгию у тех, кто его видит.
«Сияю изнутри, ведь я звезда. Я так хочу, чтобы хорошо сегодня было всем», — звучат слова в песне.
Но поклонники заподозрили неладное. Многие стали обвинять Инстасамку в плагиате. Ее новая песня показалась им слишком знакомой.
«Что-то напоминает этот минус… А, точно, песню Inna — Hot», — заявил mr.gray1992.
Этот комментарий собрал почти 400 лайков за несколько часов. Дарья Зотеева пока никак не отреагировала на обвинения. К слову, нашлись и те, кто пришел в восторг от ее новой композиции.