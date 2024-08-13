Дарья Мельникова впервые вышла в свет с мужем и грудным ребенком

Дарья Мельникова в этом году удивила поклонников. Оказалось, что она успела кардинально изменить свою жизнь. Актриса не скрывает, что развелась с первым мужем, от которого родила сыновей Артура и Марка. В 2023 году она закрутила роман с коллегой Романом Набатовым. А не так давно выяснилось, что у них родился ребенок . Более того, влюбленные успели оформить свои отношения в ЗАГСе. Появление еще одного наследника не мешает Дарье Мельниковой вести привычной образ жизни.

Дарья Мельникова путешествует вместе с мужем. А накануне они впервые вышли вместе в свет. Супруги появились на стадионе. Актриса засняла Романа Набатова, который держал на руках уснувшего малыша. По всей видимости, это девочка, так как облачен ребенок был в розовое боди в полоску и плюшевую белую кофту.