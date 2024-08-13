Как зовут детей Алианы Устиненко?

Алиана Устиненко уже давно счастлива с отношениях с Максимом Меченковым. На этот раз она не стала официально оформлять отношения. После развода с
Примечательно, что она долго думала над тем, как назвать девочку.
«Хотелось не как у всех и не такое простое, как у предыдущей дочери. Долго думали и спорили», — отметила звезда.
У нее также были другие варианты: Амилия, Габриэла, Саша, Маша, Россияна, Роберта. Однако
Однако пользователи Сети решили, что она перестаралась и только испортила жизнь дочке, которую могут дразнить в будущем.
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Алиана Устиненко с детьми и возлюбленным. Фото: соцсети Алианы Устиненко
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