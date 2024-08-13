Как зовут детей Алианы Устиненко?

Алиана Устиненко уже давно счастлива с отношениях с Максимом Меченковым. На этот раз она не стала официально оформлять отношения. После развода с Александром Гобозовым блогерша растит их общего сына Роберта. С Меченковым Алиана Гобозова (Устиненко) счастлива и даже подарила ему двоих дочерей. Их старшей н аследнице Микаэлле годик, а этим летом у пары родилась малышка Винолин а.

Примечательно, что она долго думала над тем, как назвать девочку. Алиана Гобозова (Устиненко) считает, что у ее старших детей простые имена. Также она хотела угодить своей свекрови.

«Хотелось не как у всех и не такое простое, как у предыдущей дочери. Долго думали и спорили», — отметила звезда.

У нее также были другие варианты: Амилия, Габриэла, Саша, Маша, Россияна, Роберта. Однако Алиана Гобозова (Устиненко) узнала, что похожее имя было у прабабушки Максима, поэтому они остановили выбор на Винолине.

Однако пользователи Сети решили, что она перестаралась и только испортила жизнь дочке, которую могут дразнить в будущем.