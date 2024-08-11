Американец Андрес заявил Павлу Воле, что хочет жить с Ляйсан Утяшевой: «Она была любезна со мной»

«Твоя жена красавица!» — заявил он Воле.
«Да. А ты к ней подкатывал, я знаю», — недовольно сказал он.
Резидент Comedy Club сообщил, что телеведущая сразу объявила, что у нее есть муж и отметила, что ему надо обратиться к Воле, чтобы с ним обо всем договориться.
После этого Воля призвал американца договариваться прямо сейчас. Американец заявил, что Утяшева не против жить с ним вместе.
«Она была любезна со мной. И я подумал, что это мой шанс. Она сказала, что поговорила с мужем — он не возражает», — высказался Андрес.
«Тут есть уточнение — тебе придется усыновить двоих детей и семерых собак», — стал запугивать его Павел.
Не услышав никаких отрицательных ответов американец обрадовался. Он даже объявил, что будет учить телеведущего английскому и испанскому языкам. В рамках шоу все гости смогли попробовать блюда русской кухни. Также музыкальными гостями стала группа «Дискотека Авария», а еще разоткровенничался с Волей актер Андрей Мерзликин, пишет VOICE.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: