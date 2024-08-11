Американец Андрес заявил Павлу Воле, что хочет жить с Ляйсан Утяшевой: «Она была любезна со мной»

Павел Воля уже почти 12 лет состоит в браке с Ляйсан Утяшевой . Они растят двоих детей , часто работают вместе и путешествуют. Многие считают их одной из самых идеальных пар в отечественном шоу-бизнесе. Оказалось, что гимнастка очаровала одного из участников шоу «Игры без границ», где собрались 64 спортсмена из разных стран. Они стали гостями «Шоу Воли». Американец Андрес признался ведущему, что ему нравится его жена.

«Твоя жена красавица!» — заявил он Воле. «Да. А ты к ней подкатывал, я знаю», — недовольно сказал он.

Резидент Comedy Club сообщил, что телеведущая сразу объявила, что у нее есть муж и отметила, что ему надо обратиться к Воле, чтобы с ним обо всем договориться.

После этого Воля призвал американца договариваться прямо сейчас. Американец заявил, что Утяшева не против жить с ним вместе.

«Она была любезна со мной. И я подумал, что это мой шанс. Она сказала, что поговорила с мужем — он не возражает», — высказался Андрес. «Тут есть уточнение — тебе придется усыновить двоих детей и семерых собак», — стал запугивать его Павел.

Не услышав никаких отрицательных ответов американец обрадовался. Он даже объявил, что будет учить телеведущего английскому и испанскому языкам. В рамках шоу все гости смогли попробовать блюда русской кухни. Также музыкальными гостями стала группа «Дискотека Авария», а еще разоткровенничался с Волей актер Андрей Мерзликин, пишет VOICE.

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