Александр Головин заявил, что соглашается на съемки в постельных сценах: «Супруга не ревнует»

Александр Головин уже много лет снимается в кино. Поклонники его знают по сериалу «Кадетство». Он также снимался в «Елках». Актер легко очаровывал женщин. У него появилась дочка Оливия от короткого романа с гримершей. Однако признавать ребенка артист отказался. Матери пришлось делать это через суд. До сих пор с наследницей он отказывается общаться.

В 2023 году Головин сыграл свадьбу с коллегой Александрой Поповой. Недавно они отметили первую годовщину.

Актер не скрывает, что брак не стал влиять на его карьеру. Он хочет и дальше соглашаться на яркие роли.

«Я соглашаюсь на постельные сцены. И сразу скажу — супруга не ревнует. Тут главное, чтобы был хороший проект, а такие сцены имели бы ключевое значение. Это абсолютно рабочие моменты», — заявил Александр.

При этом он ревнует свою жену. В связи с этим Поповой приходится отказываться от съемок к слишком смелых сценах. Добавим, что пара очень хочет завести детей.

Головин в беседе с изданием «Телезритель» отметил, что снялся бы в продолжении «Кадестства».