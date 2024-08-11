Александр Головин заявил, что соглашается на съемки в постельных сценах: «Супруга не ревнует»

Александр Головин уже много лет снимается в кино. Поклонники его знают по сериалу «Кадетство». Он также снимался в «Елках». Актер легко очаровывал женщин. У него появилась
В 2023 году Головин сыграл свадьбу с коллегой Александрой Поповой. Недавно они отметили первую годовщину.
Актер не скрывает, что брак не стал влиять на его карьеру. Он хочет и дальше соглашаться на яркие роли.
«Я соглашаюсь на постельные сцены. И сразу скажу — супруга не ревнует. Тут главное, чтобы был хороший проект, а такие сцены имели бы ключевое значение. Это абсолютно рабочие моменты», — заявил Александр.
При этом он
Головин в беседе с изданием «Телезритель» отметил, что снялся бы в продолжении «Кадестства».
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