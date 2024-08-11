Теона Контридзе призналась, что снова учится в вузе: «Со мной сидят там 20-летние дети. У меня пубертат сейчас»

«Я в Академию имени Гнесиных поступила на бакалавриат. И со мной сидят там 20-летние дети. У меня пубертат сейчас, вторая волна. Прямо вот 15 лет, мне кажется. Каждый день ощущение, что весна, новые приливы», — поделилась Теона в передаче «Света вокруг света».
По ее словам, постоянное общение с молодежью отразилось на ней. Теона теперь употребляет сленговые слова. Она напомнила, что дома у нее дети 17-18 лет, которые тоже с ней предпочитают разговаривать в своей манере.
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