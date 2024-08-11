Теона Контридзе призналась, что снова учится в вузе: «Со мной сидят там 20-летние дети. У меня пубертат сейчас»

Теона Контридзе много лет выступает на сцене. Она дружит с Николаем Цискаридзе, а также со многими другими артистами. Грузинская исполнительница пообщалась со Светланой Бондарчук . Она рассказала о любви к путешествиям. Артиста хочет пожить в Бразилии. Она отметила, что бывала там, много танцевала и похудела на несколько килограммов. Примечательно, что сейчас певица получает второе образование.

«Я в Академию имени Гнесиных поступила на бакалавриат. И со мной сидят там 20-летние дети. У меня пубертат сейчас, вторая волна. Прямо вот 15 лет, мне кажется. Каждый день ощущение, что весна, новые приливы», — поделилась Теона в передаче «Света вокруг света».

По ее словам, постоянное общение с молодежью отразилось на ней. Теона теперь употребляет сленговые слова. Она напомнила, что дома у нее дети 17-18 лет, которые тоже с ней предпочитают разговаривать в своей манере.