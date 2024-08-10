Дочка Татьяна Навки Саша Жулина показала, как отдыхает в Монако

Саша Жулина. Фото: соцсети Саши Жулиной

24-летняя наследница Татьяны Навки поразила сходством с мамой.

Татьяна Навка уже давно состоит в браке с Дмитрием Песковым. У пары растет дочка Надежда, которая не только изучает несколько языков, но и выступает на льду, как мама. Она участвует в ледовых шоу.

Также у Навки есть старшая дочка от прошлых отношений Саша Жулина. Она давно стала взрослой, окончила МГИМО и строит свой бизнес. Примечательно, что спортсменка поддерживает наследницу. Они часто видятся и порой вместе ездят отдыхать.

Но на этот раз 24-летняя Саша одна поехала в Европу. Она проводит время в Монако. Примечательно, что в соцсети дочка фигуристки показала пляж, а также людное побережье. Она загорала на Французской Ривьере.

А вечером Жулина нарядилась в черный элегантный наряд. Она показала изящную шею, убрав волосы. Образ дополнили украшения.

Саша Жулина. Фото: соцсети Саши Жулиной

Поклонники восхитились тем, как выглядит Саша. Многие отмечают, что она копия своей мамы. Дочку Навки осыпали комплиментами. Пока неизвестно, сколько времени она проведет в Монако.

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