Дочка Татьяна Навки Саша Жулина показала, как отдыхает в Монако

Татьяна Навка уже давно состоит в браке с Дмитрием Песковым. У пары растет дочка Надежда , которая не только изучает несколько языков, но и выступает на льду, как мама. Она участвует в ледовых шоу.

Также у Навки есть старшая дочка от прошлых отношений Саша Жулина. Она давно стала взрослой, окончила МГИМО и строит свой бизнес. Примечательно, что спортсменка поддерживает наследницу. Они часто видятся и порой вместе ездят отдыхать.

Но на этот раз 24-летняя Саша одна поехала в Европу. Она проводит время в Монако. Примечательно, что в соцсети дочка фигуристки показала пляж, а также людное побережье. Она загорала на Французской Ривьере.

А вечером Жулина нарядилась в черный элегантный наряд. Она показала изящную шею, убрав волосы. Образ дополнили украшения.