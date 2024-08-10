Адель объявила со сцены, что выходит замуж за Ричарда Пола и показала кольцо с бриллиантом

Адель давно стала популярной исполнительницей. Она пережила множество проблем и даже сделала операцию на связках. Певица была в браке с бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году артистка родила сына Анджело Джеймса. Однако пять лет назад супруги развелись. Она скрывала личную жизнь, но потом у нее начался роман с Ричардом Полом . Еще в прошлом году появились слухи, что они тайно сыграли свадьбу. Но правда вскрылась накануне, когда звезда выступала в Мюнхене.

Певица показала кольцо с бриллиантом перед залом, где было 80 тысяч человек. К слову, на концерт один из фанатов принес плакат, на котором было написано, что он зовет артистку замуж.

«Я не могу этого делать, потому что уже выхожу замуж», — ответила она поклоннику.

Напомним, что обычно Адель скрывает личную жизнь. Она даже с первым мужем устроила тайную свадьбу в своем особняке в Лос-Анджелесе.