Александр Половцев признался, что его отношения с актерами «Улиц разбитых фонарей» испортились

Александр Половцев много лет снимается в кино. Его прославила роль в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ему довелось сыграть полковника Олега Соловца. Ему плотно пришлось общаться с Алексеем Ниловым, Сергеем Селиным , Анастасией Мельниковой, Михаилом Трухиным. Они сыграли его подчиненных. Полицейская сага стала очень популярной. На экранах зрители видели пять дружных коллег, которые готовы были друг за друга стоять горой. Но Половцев признался, что в настоящей жизни их отношения в какой-то момент испортились.

По его словам, сначала между ними действительно было единение, но спустя годы все поменялось. К слову, съемки сериала длились 23 года.

«Мы сейчас общаемся нормально. Я и Лешу люблю, и Сережу, и Мишу, и Настю. Хотя раньше это была большая дружная семья, а сейчас…» — уклончиво пояснил актер в эфире YouTube-шоу «Легенда» канала RTVi.

Александр добавил, что теперь коллег друзьями не считает. Он рассказал, что видятся и общаются они крайне редко.