Какая фамилия у дочери Харламова?

Кристина Асмус много лет снимается в кино и играет в театре. После выхода сериала «Интерны» она стала знаменитой. Примечательно, что теперь в ее копилке есть ряд яркий ролей. После развода с Гариком Харламовым она активно участвует в новых проектах и растит дочку Анастасию. Но актриса не скрывает, что в свое время поменяла фамилию. При рождении она была Мясникова. Однако потом звезда захотела использовать псевдоним Асмус — это фамилия ее деда по материнской линии, который имеет немецкие корни.

«Фамилия Асмус — мамина, которая всю жизнь носила только ее. Википедия нагло врет. Я взяла мамину фамилию лет 15 назад», — делилась она.

К слову, до сих пор в Германии у нее живут родственники. А вот у дочки Харламова и Асмус фамилия отца. Она Анастасия Харламова.