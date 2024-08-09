Ольга Картункова — о недавно вышедшей замуж дочери: «Как она была прекрасна в свадебном платье»
Ольга Картункова. Фото: соцсети Ольги Картунковой
Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова не так давно выдала замуж свою наследницу Викторию.
Звезда КВН из города Пятигорска Ольга Картункова не так давно стала тещей. Двадцатого июля вышла замуж 25-летняя дочка Ольги Картунковой Виктория.
Знаменитость не делилась в микроблоге кадрами со свадьбы наследницы. Только сейчас Ольга Картункова разместила в соцсети видео с участием дочери, на котором та предстала в роскошном белом платье невесты.
Ольга Картункова дала понять, что восхищена своей дочкой и обожает ее за красоту и другие качества.
«Это моя дочь! Моя девочка. Отважная, упрямая, красивая. А как она была прекрасна в свадебном платье, настоящая принцесса! Очень сложно было его выбрать и волнительно», — написала под кадрами Ольга Картункова, преисполненная материнской гордостью за свою красавицу-дочь.
Дочь Ольги Картунковой. Фото: соцсети Ольги Картунковой
Напомним, у Ольги Картунковой есть еще и сын. Молодой человек уже тоже обзавелся семьей. Его свадьба состоялась осенью 2022 года.