Ольга Картункова — о недавно вышедшей замуж дочери: «Как она была прекрасна в свадебном платье»

Звезда КВН из города Пятигорска Ольга Картункова не так давно стала тещей. Двадцатого июля вышла замуж 25-летняя дочка Ольги Картунковой Виктория.

Знаменитость не делилась в микроблоге кадрами со свадьбы наследницы. Только сейчас Ольга Картункова разместила в соцсети видео с участием дочери, на котором та предстала в роскошном белом платье невесты.

Ольга Картункова дала понять, что восхищена своей дочкой и обожает ее за красоту и другие качества.

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