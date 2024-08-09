Брухунова ответила своим критикам: «Странные люди с грязными мыслями»

Особенно часто разносят Татьяну Брухуновой за ее манеру одеваться. Считается, что у нее довольно странный стиль и манеры. Достается Татьяне Брухуновой и за то, что она не сразу раскрывает детали личной жизни, как то, недавнее появление на свет дочери Матильды.
В микроблоге Татьяна Брухунова дала ответ и хейтерам, и тем, кто ее поддерживает. Публикацию она сопроводила совместным снимком с сыном Ваганом, которому четыре года. В кадре и малыш, и его мама позируют в очках от солнца. И выглядят очень модными. Фото было сделано во время отдыха в Сочи.
«За каждое доброе слово и пожелание мы с Ваганом сердечно благодарим. За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями. Именно благодаря вам наглядно видно, что добро все равно побеждает зло. Ведь вас — ничтожное меньшинство», — написала Татьяна Брухунова.