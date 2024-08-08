Равшана Куркова сводила подросших дочку и сына на спектакль: «Дети довольны»
Равшана Куркова. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Равшана Куркова провела целый день со своими наследниками. Актриса подловила их в самом нежном состоянии.
Равшана Куркова уже больше 30 лет снимается в кино. Она активно продолжает идти по стопам знаменитых родителей. После неудачных браков Равшана Куркова неожиданно для своих поклонников родила сына Гаспара. Его отцом является Сергей Амарян, но влюбленные расстались, даже не сыграв свадьбу. А в 2023 году Равшана Куркова родила дочку Самиру. Отца девочки звезда предпочитает скрывать.
В интервью Равшана Куркова рассказывала, что ее редко можно увидеть на светских раутах, так как она любит посвящать время детям. И 8 августа актриса устроила фотосессию. Она засняла дочку, которая сидела на кровати с открытым ртом. А также артистка подловила в постели смеющегося сына.
Поклонники были очарованы такими естественными кадрами. Многие отмечают, что у Самиры яркая внешность. По мнению фанатов, она унаследовала мамины глаза и пухлые губы. А вот Гаспар растет обаятельным джентельменом. У него пышные вьющиеся волосы, которые восхищают публику.
В этот же день Равшана Куркова сводила детей в театр. Они посмотрели постановку для малышей. На фото дочка и сын актрисы смотрят представление, сидя на полу.
«Там где хорошо спать» – чудесный детский спектакль в театре «Кот Вильям», дети довольны! Рекомендую малышам», — заявила артистка.