Равшана Куркова сводила подросших дочку и сына на спектакль: «Дети довольны»

Равшана Куркова уже больше 30 лет снимается в кино. Она активно продолжает идти по стопам знаменитых родителей. После неудачных браков Равшана Куркова неожиданно для своих поклонников родила сына Гаспара. Его отцом является Сергей Амарян, но влюбленные расстались, даже не сыграв свадьбу. А в 2023 году Равшана Куркова родила дочку Самиру. Отца девочки звезда предпочитает скрывать.

В интервью Равшана Куркова рассказывала, что ее редко можно увидеть на светских раутах, так как она любит посвящать время детям. И 8 августа актриса устроила фотосессию. Она засняла дочку, которая сидела на кровати с открытым ртом. А также артистка подловила в постели смеющегося сына.