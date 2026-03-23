Маргарита Симоньян раскрыла новые подробности ухода Тиграна Кеосаяна: "Был в такой коме, из которой не выходят"

Известный режиссер и актер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года после длительного пребывания в коме. Его супруга Маргарита Симоньян, однако, считает, что духовная смерть мужа наступила значительно раньше физической.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Маргарита Симоньян: "Врачи сказали, что мозг полностью уничтожен"

По словам Маргариты, Тигран ушел еще 21 декабря 2024 года, когда впал в кому.

"Врачи сразу сказали, что мозг полностью уничтожен. Фактическая же смерть тела стала лишь формальностью — к тому моменту я уже девять месяцев жила с этой утратой", — отметила Маргарита Симоньян.

Глава RT призналась, что даже вопреки неутешительным прогнозам врачей продолжала надеяться на чудо.

"Тигран был в такой коме, из которой не выходят. Все это я знала с самого начала, но все равно ходила к нему каждый день, читала ему стихотворения, рассказывала новости, молилась с ним и читала ему Библию. И ведь сейчас я скучаю даже поэтому", - призналась Маргарита.

По словам Маргариты, ей странно осознавать, что она скучает по возможности просто прийти в его палату. В те дни ее любимый человек иногда открывал глаза и смотрел в пространство…

Сейчас же у самой Маргариты диагностировано онкологическое заболевание. Однако она продолжает активно работать и делиться с подписчиками новостями.