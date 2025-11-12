Дочь Славы после 'Выживалити' получила роль в бразильском сериале: "Интересный поворот в моей карьере"

Дочь певицы Славы — Александра Морозова — расширяет горизонты. Она получила приглашение сняться в бразильском сериале о кораблекрушении круизного лайнера. Какая роль досталась Александре Морозовой?

Дочь Славы станет звездой в Бразилии

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, после участия в реалити-шоу 'Выживалити. Наследники' на телеканале 'Пятница!' получила предложение от продюсеров из Бразилии. И теперь она впервые в жизни примет участие в международном проекте. Александра Морозова снимется в бразильском сериале.

"Это очень интересный поворот в моей карьере. У меня есть опыт работы в отечественном кино и сериальном производстве", — рассказала Саша Морозова MK.RU .

Александра добавила, что с нетерпением ждет начала съемок. Она мечтает погрузиться в новую для себя культуру. А проект 'Выживалити' считает для себя трамплином, предвещающим грандиозные перемены в жизни.

Дочь певицы Славы — профессиональная актриса. За плечами у Александры Морозовой Щукинское училище. Актриса руководит театральной студией.

О чем сериал, в котором снимется Саша Морозова?

В бразильском сериале Саша Морозова сыграет молодую ученую-океанолога по имени Лиза. А сюжет сериала тесно связан с темой выживалити. Он повествует о кораблекрушении. Выжившие в нем попали на остров, где им предстоит вести борьбу за существование.

Съемки начнутся в 2026 году и будут проходить в Бразилии. Саше Морозовой придется на время расстаться с семьей. У дочери певицы Славы есть муж и сын, которых она обожает. Саша говорила о малыше, что он 'невероятно прикольный'.

