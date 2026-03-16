Закулисье сериала "Князь Андрей": художники построили целый город, в кадре было 30 коней, а природа шла навстречу

С 16 марта на канале "Россия" выходит исторический сериал "Князь Андрей", рассказывающий о судьбе Андрея Боголюбского, сына того самого основателя Москвы Юрия Долгорукого.

В истории он прославился тем, что первый начал собирать русские земли и объединять их в будущее государство. А из него через 300 лет появилась Московская Русь Ивана III и его внука, Ивана IV Грозного.

За пару дней до выхода сериала корреспондент Teleprogramma.org побывала в местах, связанных с жизнью князя Андрея, и посмотрела первые серии зрелищного проекта.

Знакомство с иконой XII столетия

В 1155 году князь Андрей Юрьевич (будущий Боголюбский), нарушив волю отца, покидает Вышгород и направляется во Владимир-на-Клязьме. С собой он берет из местного женского монастыря чудотворный образ Богородицы, который, согласно церковному преданию, был создан евангелистом Лукой. Позже эта икона станет известна как Владимирская и обретет статус одной из главных святынь Руси.

Летописи сообщают, что во время этого пути в Залесский край князю Андрею в его походном шатре явилась Богородица и наказала установить икону именно во Владимире. На месте этого чудесного явления, где река Нерль впадает в Клязьму, князь и заложил свою загородную резиденцию (ныне поселок Боголюбово).

Для нее он повелел создать особую икону, запечатлевшую видение, а новый образ поместили в Боголюбовском замке. Позднее на этом месте возник Боголюбский монастырь.

Корреспондент Teleprogramma.org побывала в этом месте и даже взобралась на колокольню Успенской церкви, послушала звон колоколов и насладилась видами Боголюбово с высоты нескольких этажей. А еще мне удалось увидеть ту самую Боголюбскую икону божией матери.

Святыню можно рассмотреть во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в специальной темной комнате музейного центра "Палаты". От посетителей ее отделяет стеклянная перегородка. Икона хранится при 50–60% влажности и температуре 17–18 градусов.

А в соседнем с иконой кинозале и состоялся пресс-показ первых двух серий сериала.

По сюжету сериала из пышной Византии — в мятежную Русь XII века Княжич Андрей Боголюбский везет с собой не только знания, но и твердое намерение: создать сильное княжество на Суздальской земле. Однако его ждет столкновение с самым влиятельным противником — собственным отцом, князем Юрием Долгоруким, для которого сын — всего лишь часть своей политической игры.

Путь Андрея к власти станет путем непокорства. А его опорой в этой борьбе окажется любовь к Улите, той самой, что ждала его в отчем краю.

По словам режиссера сериала Давида Ткебучавы, зафиксировать на камеру всю жизнь Андрея Боголюбского довольно сложно, поэтому была выбрана определенная линия. Так, в первых сериях создатели картины попытались показать юность и становление князя, а вот вторые посвящены его полноценному правлению. Как говорит режиссер, снять такую картину – это все равно, что создать новую планету.

"Никто не знает, как было на самом деле. Мы же все ориентируемся на какие-то фрагменты: как они общались, взаимодействовали, какие у них были внутренние проблемы. А что касается исторических фактов, то они тоже очень скромные", - отметил режиссер.

Гений места

Первый этап съемок пришелся на уникальный период цветения тюльпанов и ирисов в долине реки Маныч в Ростовской области. Чтобы поймать это краткое природное явление, группа работала в режиме повышенной готовности.

Затем съемочный процесс охватил Владимирскую и Тверскую области, а завершился в Москве, в специально возведенных для картины павильонах "Кинопарка".

География съемок повторяла ключевые места жизни и правления князя Андрея: от Суздаля и Владимира до Боголюбово, Кидекши, Юрьева-Польского и Тверского края.

Для воссоздания духа эпохи у стен храма Покрова на Нерли художники построили старинную пристань и торговую площадь, а по реке вновь поплыли ладьи.