Закулисье сериала "Князь Андрей": художники построили целый город, в кадре было 30 коней, а природа шла навстречу

С 16 марта на канале "Россия" выходит исторический сериал "Князь Андрей", рассказывающий о судьбе Андрея Боголюбского, сына того самого основателя Москвы Юрия Долгорукого.
В истории он прославился тем, что первый начал собирать русские земли и объединять их в будущее государство. А из него через 300 лет появилась Московская Русь Ивана III и его внука, Ивана IV Грозного.
За пару дней до выхода сериала корреспондент Teleprogramma.org побывала в местах, связанных с жизнью князя Андрея, и посмотрела первые серии зрелищного проекта.
Знакомство с иконой XII столетия
В 1155 году князь Андрей Юрьевич (будущий Боголюбский), нарушив волю отца, покидает Вышгород и направляется во Владимир-на-Клязьме. С собой он берет из местного женского монастыря чудотворный образ Богородицы, который, согласно церковному преданию, был создан евангелистом Лукой. Позже эта икона станет известна как Владимирская и обретет статус одной из главных святынь Руси.
Летописи сообщают, что во время этого пути в Залесский край князю Андрею в его походном шатре явилась Богородица и наказала установить икону именно во Владимире. На месте этого чудесного явления, где река Нерль впадает в Клязьму, князь и заложил свою загородную резиденцию (ныне поселок Боголюбово).
Для нее он повелел создать особую икону, запечатлевшую видение, а новый образ поместили в Боголюбовском замке. Позднее на этом месте возник Боголюбский монастырь.
Корреспондент Teleprogramma.org побывала в этом месте и даже взобралась на колокольню Успенской церкви, послушала звон колоколов и насладилась видами Боголюбово с высоты нескольких этажей. А еще мне удалось увидеть ту самую Боголюбскую икону божией матери.
Святыню можно рассмотреть во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в специальной темной комнате музейного центра "Палаты". От посетителей ее отделяет стеклянная перегородка. Икона хранится при 50–60% влажности и температуре 17–18 градусов.
А в соседнем с иконой кинозале и состоялся пресс-показ первых двух серий сериала.
По сюжету сериала из пышной Византии — в мятежную Русь XII века Княжич Андрей Боголюбский везет с собой не только знания, но и твердое намерение: создать сильное княжество на Суздальской земле. Однако его ждет столкновение с самым влиятельным противником — собственным отцом, князем Юрием Долгоруким, для которого сын — всего лишь часть своей политической игры.
Путь Андрея к власти станет путем непокорства. А его опорой в этой борьбе окажется любовь к Улите, той самой, что ждала его в отчем краю.
По словам режиссера сериала Давида Ткебучавы, зафиксировать на камеру всю жизнь Андрея Боголюбского довольно сложно, поэтому была выбрана определенная линия. Так, в первых сериях создатели картины попытались показать юность и становление князя, а вот вторые посвящены его полноценному правлению. Как говорит режиссер, снять такую картину – это все равно, что создать новую планету.
"Никто не знает, как было на самом деле. Мы же все ориентируемся на какие-то фрагменты: как они общались, взаимодействовали, какие у них были внутренние проблемы. А что касается исторических фактов, то они тоже очень скромные", - отметил режиссер.
Гений места
Первый этап съемок пришелся на уникальный период цветения тюльпанов и ирисов в долине реки Маныч в Ростовской области. Чтобы поймать это краткое природное явление, группа работала в режиме повышенной готовности.
Затем съемочный процесс охватил Владимирскую и Тверскую области, а завершился в Москве, в специально возведенных для картины павильонах "Кинопарка".
География съемок повторяла ключевые места жизни и правления князя Андрея: от Суздаля и Владимира до Боголюбово, Кидекши, Юрьева-Польского и Тверского края.
Для воссоздания духа эпохи у стен храма Покрова на Нерли художники построили старинную пристань и торговую площадь, а по реке вновь поплыли ладьи.
Вот такие ладьи снимались в сериале. Фото: телеканал "Россия"
Аутентичности добавили и местные жители, целыми семьями участвовавшие в массовке в ролях дружинников, купцов и различных ремесленников.
Правда, при общении с журналистами Давид Ткебучава остановился на разговоре о Боголюбово и Владимиро-Суздальском заповеднике. Говоря о таком явлении, как "гений места", Давид отметил, что на этих территориях действительно создается ощущение, что здесь жил и строил князь Андрей.
"Ты видишь его наследие, его храмы. Конечно, это место силы. А в соседнем здании лежат его мощи, можно к ним приложиться и попросить помощи, - пояснил Давид Ткебучава.
- Мы снимали на территории музея и музейных экспонатов. У нас было много консультантов, но основной – Владимиро-Суздальский заповедник. Мы приезжали на выбор натуры, вели очень долгую беседу, фантазировали, а как бы это могло быть, и вместе принимали какие-то решения.
Поэтому большая доля музея и его работников – в том, что написано, в том, что снято, и как это сделано".
Золотой актерский состав сериала
Но, конечно, потенциальный успех такого глобального проекта определяется и выбором главного героя.
По словам режиссера, на роль князя Андрея пробовались многие артисты. Этого исторического персонажа он выбирал по духу и актерскому таланту. И в итоге его выбор пал на Александра Голубева. По словам Давида, он делал с Александром много работ и прекрасно понимал, из чего он соткан.
Александра Голубева утвердили на всех этапах и все знаковые люди проекта: от режиссера до продюсерского состава.
Юрия Долгорукого сыграл Александр Балуев, который, по словам Давида Ткебучавы, был единственным кандидатом на эту роль. Роль жены Андрея Боголюбского Улиты исполнила Аглая Шиловская, а ее отца, боярина Кучко – Сергей Безруков.
А вот образ Амбала, ключника и близкого друга князя Андрея, воплотил муж Аглаи – актер Александр Устюгов.
Александр Голубев и Александр Балуев в ролях отца и сына. Фото: кадр из сериала "Князь Андрей"
Полина Чернышова: "Мы с моим игровым мужем забрались на стену и чувствовали себя как в сцене из "Титаника"
Еще одну яркую роль – дочери наставника Андрея Боголюбского, мастера по дереву Кузьмы Рады, исполнила Полина Чернышова. По отношению к таким женщинам, как эта героиня, используется определение: "манкая" Мужчины сходят по таким дамам с ума, а женщины награждают их отнюдь не лестными эпитетами. Вы понимаете – какими…
По словам Полины, сначала она пробовалась на роль Улиты, но подсознательно не хотела, чтобы выбор режиссера пал на нее. Обычно Чернышова играет "голубых героинь", а тут такая запоминающаяся роль, что называется, на сопротивление. Грех не почувствовать себя роковой женщиной!
Рада понравилась Полине своей сильной женской энергией и какой-то звериной натурой. По словам артистки, играя эту роль, она даже стала вести себя по-другому.
"Когда ты переносишь вектор внимания из головы в какие-то другие чакры, то жизнь начинает играть другими красками, - отмечает Полина Чернышова. – Мне было интересно воплощать образ женщины, которая находится в полном притеснении, а любой мужчина выше рангом может сделать с ней все что хочет. Что ей делать, когда кругом царит полное бесправие и нужно как-то выживать? Но она умудряется!".
Полина Чернышова (на снимке в центре). Фото: кадр из сериала "Князь Андрей"
Существовать в обстоятельствах прошлых веков для Полины не в новинку. По словам актрисы, она уже около 10 лет играет в исторических картинах. И в парике и в древнерусском платье чувствует себя как рыба в воде.
Артистка понимает, что люди не меняются, меняются только костюмы. И человек, по сути, всю жизнь исследует свою природу. А актерство позволяет совершать путешествие вглубь своей натуры.
Полина Чернышова рассказала и о мистической истории на съемочной площадке. Так, снималась сцена боя двух важных мужчин в жизни героини. А в это время на небе скапливались тучи. И ровно после команды: "Сцена снята" на землю обрушился сильный ливень с громом и молнией.
"И мы с моим игровым мужем забрались на стену и чувствовали себя как в сцене из "Титаника". Наш киношный город построен как корабль. И если ты забираешься на ограды, то как будто паришь над полями. Это было очень красиво. Природа на съемках добавляет какой-то потустороннести и очень вдохновляет", - рассказала Полина Чернышова.
- Вообще, я бы отметила красоту тех мест, которые нас окружали во время съемочного процесса. Над нами кружили аисты, а по дороге на площадку нас встречали лоси".
Артур Сопельник: "Борода отрастает, в какой-то момент ты превращаешься в лешего"
Артур Сопельник сыграл сына боярина Кучки и брата Улиты Офрема. Актер занимается средневековым боем, поэтому спать в шатровой палатке, на шкуре и укрываясь войлочным одеялом для него не в новинку. А еще носить доспехи весом двадцать килограммов.
Артур Сопельник. Фото: кадр из сериала "Князь Андрей"
"Но есть то, что я испытал в этом фильме впервые, и, наверное, никогда в жизни не буду повторять. Я, не подумав, сказал: "Зачем мне клеить бороду, волосы? Я буду отращивать все свое". Вот этой ошибки я больше никогда совершать не буду, - признался Артур.
- Борода отрастает, в какой-то момент ты превращаешься в лешего. Все здорово, съемочный процесс идет, и ты вроде бы в своей тарелке. Но потом тебя вызывают куда-нибудь в Москву, на спектакль и говорят: "Побрейся". А ты отвечаешь: "А я не могу»" Тебя спрашивают: "И сколько еще это будет длиться?". А ты признаешься : "Еще месяца четыре, может, пять".
И в итоге я примерно полгода ходил со своей бородой. Она вся чесалась, пачкалась. Я раньше думал: "Как вообще люди ходят с бородой? Там же скапливается грязь". А потом сам стал таким.
Но на самом деле это здорово, когда ничего не течет, все свое. Это действительно помогает вжиться в образ".
30 коней в кадре
По словам режиссера, перед съемками актеры занимались верховой ездой, учились стрелять, биться врукопашную и на мечах, правильно держать оружие. К каждому артисту был прикреплен свой конь.
В кадре было до 30 коней. Фото: кадр из сериала "Князь Андрей"
Это специально обученные каскадерские скакуны. У каждого из них есть свой хозяин, который с ними взаимодействует. Как рассказал Teleprogramma.org Давид Ткебучава, в одном кадре могло сниматься до 30 коней.
Результаты этой подготовки на экране вы увидите, включив канал "Россия" 16 марта в 21. 30.
А вы будете смотреть исторический сериал "Князь Андрей"? Делитесь в комментариях!