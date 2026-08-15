«Война и мир»: как снимают масштабную экранизацию культового романа Льва Толстого от Сергея Урсуляка

Но факт повышенного внимания к семейно-военному шедевру мировой литературы отрицать сложно. Более десятка переложений на пленку пережила книга - и это еще не все!

Прямо сейчас Сарик Андреасян уже завершил работу над фильмом по роману (и даже пригласил на февральскую премьеру Кристофера Нолана), а Сергей Урсуляк все еще продолжает снимать эпичное полотно по магистральному произведению Льва Толстого. Что из этого получается - подглядела «Телепрограмма».

Только в начале августа Сергей Урсляк отлучился на кинофестиваль «Окно в Европу 2026» в Выборге, где председательствует (и шутит по поводу того, что занимается ремейком на «Войну и мир» Сарика Андреасяна). А вообще - работа кипит. Съемочная команда путешествует по стране в поисках аутентичных и не испорченных цивилизацией пейзажей: работа проходила в Петербурге, Подмосковье, а вот часть батальных сцен отсняли в Тульской области (Алексин, Заокский и Киреевский районы), где родился автор романа.

В сентябре стартует осенний блок съемок - Урсуляк и его команда приедут с камерами в Бородино. Именно там, как указал Толстой, Пьер Безухов, попав на батарею Раевского, и узрел, почувствовал героизм русского народа, после чего отбросил напускной франкофильский гуманизм и протрезвел.

Особенно интересен контраст: высокие технологии на поле сражений. Урсуляк снимает «Войну и мир» и с обычных цифровых камер, и с жужжащих дронов, которые на фоне французских и русских солдат смотрятся прыжком в будущее, которое теперь сбылось. Ежедневно на площадке, если речь идет про массовые сцены, находится около 800 человек - это актеры, реконструкторы, каскадеры, пиротехники, технические специалисты, водители и коноводы. Камерные домашние сцены из имения в Отрадном, где старый князь Болконский (Алексей Серебряков - на фото вверху) спорит с сыном Андреем по поводу гения «Буонапарте» и полководческого дара Кутузова (роль досталась Александру Балуеву), отсняли в музее-заповеднике «Михайловское».

- Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, истины, желания счастья, - считает Сергей Урсуляк (на фото слева). - Это все то, что есть сегодня. И мне кажется, что моя задача в огромной степени - сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам. У меня, как всегда, много молодых артистов, много дебютантов, ребят, которых я взял буквально с институтской скамьи. Что касается предстоящих сравнений - я берусь не за фильм Сергея Бондарчука, а за книгу Льва Толстого.Фото: канал «Россия 1»/START. Мотор!

И хотя смешались в кучу кони и люди в другом произведении русской классики - стихотворении «Бородино» Михаила Лермонтова, но речь там шла как раз про события Отечественной войны. Так что реквизиторы бережно переносят даже бутафорскую гнедую: в кадре она будет выглядеть как живая.

Сериал «Война и мир» Сергея Урсуляка, который выйдет на канале «Россия 1» и платформе START, будут снимать до весны 2027 года. А зрители смогут увидеть ленту в 2028 году - когда Россия отметит 200-летие со дня рождения Льва Толстого.