"Универ. 15 лет спустя", "Трешка" и другие российские сериалы, которые снимают прямо сейчас

"Универ. 15 лет спустя"

Серия скандальных, в основном саморазоблачительных интервью Виталия Гогунского как будто бы оживила интерес к давно забытому сериалу "Универ", безусловному студенческому хиту нулевых, который продюсеры ТНТ раз за разом стараются гальванизировать. Один за другим выходили то "Универ. Новая общага", то "Универ. 10 лет спустя", а то и вовсе "Универ. "Молодые", где действуют как будто бы свежие герои, но на самом деле - новые инкарнации старых типажей: заучка, блондинка, тупой качок, ловелас и т. д.

И вот теперь опять: как бы Станислав Ярушин и другие артисты ни открещивались от проекта и ни говорили, что давно выросли из студенческих штанишек, съемки продолжаются.

В работе "Универ. 15 лет спустя", в котором обещают сенсационное возвращение культовой героини Аллочки Гришко по прозвищу Пипец. Фигуристая Мария Кожевникова, которая прославилась благодаря роли недалекой, но обаятельной студентки, с момента премьеры "Универа" (2007 год) успела уже и депутатом Госдумы РФ побыть, и четверых детей родить, и в Общественной палате Красногорска народу послужить, и Софью Фамусову в сериале "Горе от ума" сыграть.

Все это время, пока канонического "Универа" не было в эфире (то есть с 2011 года),

Кожевникова избегала обсуждения камбэка. И вот теперь как гром среди ясного неба.

Телеканал ТНТ так сильно ставит на это событие, что пока даже не показывает Марию в коронном образе. Кем же она вернется, чего достигла Аллочка за время отсутствия? Интрига!

Кроме Кожевниковой, к своим ролям вернутся Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Виталий Гогунский, Александр Мартынов и другие.

"Обнальщик"