"Универ. 15 лет спустя", "Трешка" и другие российские сериалы, которые снимают прямо сейчас

"Универ. 15 лет спустя"
Серия скандальных, в основном саморазоблачительных интервью Виталия Гогунского как будто бы оживила интерес к давно забытому сериалу "Универ", безусловному студенческому хиту нулевых, который продюсеры ТНТ раз за разом стараются гальванизировать. Один за другим выходили то "Универ. Новая общага", то "Универ. 10 лет спустя", а то и вовсе "Универ. "Молодые", где действуют как будто бы свежие герои, но на самом деле - новые инкарнации старых типажей: заучка, блондинка, тупой качок, ловелас и т. д.
И вот теперь опять: как бы Станислав Ярушин и другие артисты ни открещивались от проекта и ни говорили, что давно выросли из студенческих штанишек, съемки продолжаются.
В работе "Универ. 15 лет спустя", в котором обещают сенсационное возвращение культовой героини Аллочки Гришко по прозвищу Пипец. Фигуристая Мария Кожевникова, которая прославилась благодаря роли недалекой, но обаятельной студентки, с момента премьеры "Универа" (2007 год) успела уже и депутатом Госдумы РФ побыть, и четверых детей родить, и в Общественной палате Красногорска народу послужить, и Софью Фамусову в сериале "Горе от ума" сыграть.
Все это время, пока канонического "Универа" не было в эфире (то есть с 2011 года),
Кожевникова избегала обсуждения камбэка. И вот теперь как гром среди ясного неба.
Телеканал ТНТ так сильно ставит на это событие, что пока даже не показывает Марию в коронном образе. Кем же она вернется, чего достигла Аллочка за время отсутствия? Интрига!
Кроме Кожевниковой, к своим ролям вернутся Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Виталий Гогунский, Александр Мартынов и другие.
"Обнальщик"
Фото: кинокомпания Star Media
Как бы ни был далек от аудитории мир тех, кто втемную ворочает большими деньгами, сериалы по теме черного обнала и прочей обналички продолжают и продолжают снимать ("Чужие деньги" 18+ и т. п.). Очередной пример - криминальная сага с говорящим названием "Обнальщик" 18+ (Wink). В главной роли неожиданно для себя выступает Александр Яценко. Давно ли мы видели актера с грустными глазами побитой собаки в образе злодея? Он играет папу молодого уголовника (Федор Кудряшов), который помогает мутить схематозы на Дальнем Востоке.
Действие происходит в 2013 году, когда семья москвичей после провала в бизнесе решает переехать во Владивосток, чтобы потом вернуться через закрытую от широких глаз, зашифрованную территорию криптовалюты. Китайцы, порты, бабки, новояз («порешать обезьяну», «закрутить себе бигудей») и риск лишиться жизни каждую секунду - это все, в чем придется вариться яценковскому обнальщику.
В проекте немало и других звезд: Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов, Евгений Харитонов, Сабина Ахмедова.
"Трешка"
Фото: кадр из фильма
Сериал посвящен не девушкам с большой грудью и даже не баскетболу. "Трешка" 16+ (ТНТ) - еще один нырок в начало нулевых, тоже весьма трендовый ход для производителей сериалов, сценаристы которых как раз в то время и росли. Воронеж, миллениум, бойкая Даша (Юлия Александрова) вкалывает на химзаводе, живет с дочкой Таней (Людмила Юлова) после развода с непутевым Димой (Николай Наумов). И вроде бы до света в конце тоннеля далеко, но тут начинает наклевываться роман с директором того самого химзавода Романом (Дмитрий Лысенков).
Беда лишь в том, что именно в этот момент бывший муж, как назло, решает возродить семью, а сестра Лена (Алла Михеева вернулась!) с семьей остается на улице после пожара в загородном доме - и, конечно, переезжает к Даше. Как и родители. Словом, классическая трешка в воронежской панельке превращается в питерскую коммуналку с итальянскими нравами. Становится горячо.
"Граница миров"
Фото: канал СТС
Еще одно продолжение - и на этот раз про альтернативную реальность. Конкретно про вампиров. Сюжет второго сезона "Границы миров" 16+ (СТС) развивается спустя полтора года после того, как в главу Темного интерпола Андрона (Илья Любимов) вселился древний вампир Владислав, который чуть не погубил планету. В то же время спецслужбистам "Границы миров" приходится открывать новое расследование, поскольку в мир вторгается неизвестное существо, похожее на дочь Халка с рогами, гипнотизирующее всех без исключения. А еще Людмила Николаевна (Анна Глаубэ - новая в команде) внезапно получает новое тело, а Леха (И) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у Илоны (Ангелина Поплавская).
"Повар под прикрытием"
Фото: кадр из фильма
В новом сериале "Повар под прикрытием" 16+ (ТНТ) обаятельная Ирина Пегова, к счастью, избегает банальной мелодрамы и перевоплощается в повариху Надю, которая рулит столовкой недалеко от ОВД, где ее сын Паша (Филипп Ершов) служит опером. На котлету с пюрешкой парень, конечно, таскает сослуживцев именно к маме - там и вкуснее, и все деньги в семью.
Только вот мирное кулинарное небо разрезает влиятельный бизнесмен (Гоша Куценко), намерившийся найти идеального личного шеф-повара. По счастливой случайности именно в том самом ОВД, где служит сын Пашка, разрабатывают именно этого коммерсанта, которого подозревают в нечистоплотности. Что делать? Конечно, устраиваться на работу под прикрытием силовиков - ведь борщ борщом, а закон по расписанию!