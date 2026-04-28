Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Пангаев

На 75-м году жизни скончался актер и каскадер Александр Пангаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру», где указаны даты его жизни: 22 декабря 1951 года — 21 апреля 2026 года.

С 1984 года Пангаев трудился на киностудии «Ленфильм», где не только исполнял актерские роли, но и занимался постановкой трюков и спецэффектов. Его первое появление на экране состоялось в 1986 году в двухсерийном фильме «Как стать звездой».

За свою карьеру артист принял участие в 74 проектах.

Наиболее известные среди них — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также картины «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и фильм Фёдора Бондарчука «Сталинград». Кроме того, Пангаев имел звание мастера спорта по спортивной гимнастике.