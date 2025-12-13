"Сватов" возродила нейросеть, а "Крутое пике" озвучивают заново

Выдумывать свежие форматы - задача непростая и нелюбимая продюсерами. Куда проще и надежнее вернуться к хорошо забытому старому (особенно если зрители крепко-накрепко полюбили проект), переупаковать и выдать как триумфальный камбэк. Так в эфире за последнее время появились "Букины", "Фабрика звезд", "Универ", аналог "Форта Боярд" (уже русский, снимают в Кронштадте), и многие другие хиты. В обзоре "Телепрограммы" - еще несколько суперпопулярных шоу и сериалов из прошлого, которые все еще могут воскреснуть в эфире.

"Сваты"

По понятным геополитическим причинам сериал "Сваты", который Россия снимала совместно с Украиной (и на территории этой страны), из эфира исчез еще в 2021 году. И как будто бы после 2022 года очень сложно представить его реанимацию. Однако преданные зрители в это верят! Продолжают вести соцсети, вспоминать самые яркие шутки и сцены комедии, нарезать стикеры с героями "Сватов" для соцсетей и собирать любые слухи, связанные с возможным возвращением проекта.

А в эпоху нейросетей дошло и до самопального интернет-производства: соцсети буквально заполонили любительские фанатские ролики о якобы съемках восьмого сезона "Сватов" - где в кадре Иван Будько (Федор Добронравов) и Лариса Буханкина (Олеся Железняк). Неподготовленный возрастной зритель без очков может и не распознать подвоха, но в целом несложно определить, что ролик сгенерирован нейросетью. И все же определенная часть аудитории поверила в съемки продолжения.

Особо настойчивые зрители одолели в личных сообщениях Евгения Капорина - исполнителя роли Лехи Долдонова и добились от него конкретного ответа. Актер заявил, что "Сваты" снимут, но в разных частях Земли, а финал состоится на Луне. Снабдив сообщение значком фейспалма (рука-лицо), артист поставил точку: «Это, конечно же, шутки. Если есть люди, которые до сих пор думают, что восьмой сезон может состояться, - ну почему бы не посмеяться».

"6 кадров"