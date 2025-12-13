"Сватов" возродила нейросеть, а "Крутое пике" озвучивают заново

Выдумывать свежие форматы - задача непростая и нелюбимая продюсерами. Куда проще и надежнее вернуться к хорошо забытому старому (особенно если зрители крепко-накрепко полюбили проект), переупаковать и выдать как триумфальный камбэк. Так в эфире за последнее время появились "Букины", "Фабрика звезд", "Универ", аналог "Форта Боярд" (уже русский, снимают в Кронштадте), и многие другие хиты. В обзоре "Телепрограммы" - еще несколько суперпопулярных шоу и сериалов из прошлого, которые все еще могут воскреснуть в эфире.
"Сваты"
По понятным геополитическим причинам сериал "Сваты", который Россия снимала совместно с Украиной (и на территории этой страны), из эфира исчез еще в 2021 году. И как будто бы после 2022 года очень сложно представить его реанимацию. Однако преданные зрители в это верят! Продолжают вести соцсети, вспоминать самые яркие шутки и сцены комедии, нарезать стикеры с героями "Сватов" для соцсетей и собирать любые слухи, связанные с возможным возвращением проекта.
А в эпоху нейросетей дошло и до самопального интернет-производства: соцсети буквально заполонили любительские фанатские ролики о якобы съемках восьмого сезона "Сватов" - где в кадре Иван Будько (Федор Добронравов) и Лариса Буханкина (Олеся Железняк). Неподготовленный возрастной зритель без очков может и не распознать подвоха, но в целом несложно определить, что ролик сгенерирован нейросетью. И все же определенная часть аудитории поверила в съемки продолжения.
Особо настойчивые зрители одолели в личных сообщениях Евгения Капорина - исполнителя роли Лехи Долдонова и добились от него конкретного ответа. Актер заявил, что "Сваты" снимут, но в разных частях Земли, а финал состоится на Луне. Снабдив сообщение значком фейспалма (рука-лицо), артист поставил точку: «Это, конечно же, шутки. Если есть люди, которые до сих пор думают, что восьмой сезон может состояться, - ну почему бы не посмеяться».
"6 кадров"
Фото: канал СТС
Еще один проект с Федором Добронравовым - а значит, широко любимый в народе, это скетч-шоу "6 кадров", где целая плеяда талантливых (но на момент съемок малоизвестных) артистов разыгрывала смешные сценки: от исторических с Иосифом Сталиным до современных с водопроводчиком. Именно такой вроде бы незатейливый проект вывел Федора Добронравова, Эдуарда Радзюкевича, Андрея Кайкова на большую орбиту - обложки, интервью, премия "ТЭФИ"... Но в 2015 году проект закрыли.
Через 10 лет поползли слухи, что новые эпизоды начали готовить к съемке - их должно быть два десятка, причем удалось вернуть и Александра Жигалкина, бессменного постановщика "6 кадров", в режиссерское кресло. И даже название придумали: «6 кадров+». Не очень оригинально, зато узнаваемо!
В Сети артисты проекта раздавали интервью, в которых подтверждали запланированные съемки. Якобы производство проекта взяла на себя компания Norm Production Вячеслава Дусмухаметова, который отвечает за три четверти юмористического контента в стране. Однако буквально за день до старта шоу все резко отменилось. Артисты ничего не поняли.
Никто им ничего не объяснил.
- Почему не стали снимать, я не знаю, - недоумевает Андрей Кайков. - Все загнулось за 1,5 дня до начала съемок. Уже все было готово, уже примерка была, даже текст разослали, потом откладывали, откладывали, откладывали - и потом закончили.Может, так и не смогли договориться с руководством СТС, где планировали выпускать шоу. Может, отказался кто-то из ключевых артистов (Добронравов, например), а адекватную замену так и не нашли. Так или иначе, похоже, теперь все.
- Я расстроился из-за того, что там все не по-человечески отменилось, - огорчился Эдуард Радзюкевич. - Никто ничего не сказал, потом даже никто не позвонил...
"Крутое пике"
Фото: t.me/calambur_group
Абсурдистские скетчкомы "Деревня дураков" и "Крутое пике" еще в девяностые выпускало комическое трио "Фул-Хаус" из Одессы. Смешные сценки, запоминающаяся музыка, постмодернистские номера на грани идиотии. Их журнал видеокомиксов "Каламбур" даже на ТВ (ОРТ и РТР) выходил в свое время. Но в 2001 году проект затух. После этого почил один из ключевых участников труппы Сергей Гладков (играл Мужика).
Но артисты решили, что все-таки шоу должно продолжаться. И… возродили проект собственными силами! Комики создали собственный «Каламбур» и теперь выкладывают в телеграм-канале не только оцифрованные версии старых выпусков в суперкачестве 4К, но и анонсируют новые сюжеты. Проектом занимаются основатели - Юрий Стыцковский, Татьяна Иванова, Алексей Агопьян и Вадим Набоков. Называется возрожденное шоу "Крутое пике. 25 лет спустя".
Перезагруженный вариант "Крутого пике" под названием "Двигатели горят, но полет продолжается" вышел в середине сентября. Остальные выпуски пока что переозвучиваются заново. И, кажется, реставрация произошла не случайно. Контентом "каламбурочной" заинтересовался один из российских онлайн-кинотеатров. И теперь, чтобы зрители могли наблюдать творчество комиков в отменном качестве, выпуски отряхнули и вернули им былой лоск. Что будет дальше и станут ли актеры по-настоящему отыгрывать новые серии - пока неизвестно. Возможно, это будет зависеть от цифр интернет-смотрения (в настоящий момент на канале "Каламбура" более 100 тыс. подписчиков).
"Слава Богу, ты пришел!"
Фото: канал СТС
Адаптацию австралийского формата Thank God You’re Here, которая выходила в России в нулевых под названием "Слава Богу, ты пришел!2, тоже хотят вернуть. В 2018 году производство отдали Сергею Светлакову и Александру Незлобину, подписавшим контракт с СТС, но поднять шоу не удалось, даже несмотря на появление в премьерном выпуске Ивана Урганта. И все же идею не оставили. В 2023 году руководство канала снова заговорило про возрождение шоу, но конкретики до сих пор не было.
И вот уже осенью текущего года в специализированных ТГ-каналах появились слухи о том, что СТС тестирует и переосмысляет обновленную версию импровизационного проекта. Конечно, под новым названием, ведь лицензия на адаптацию Thank God You’re Here принадлежит британской компании Fremantle, а в Соединенном Королевстве законодательно запрещены сделки с Россией. Так что шоу стоит ждать с названием, стопроцентно отсылающим к оригиналу (как вышло с проектом "Форт. Возвращение легенды") и новым ведущим - ведь Сергей Светлаков уже вряд ли вернется к этой идее. Кстати, в качестве вероятного фронтмена проекта рассматривалась фигура Михаила Пореченкова.