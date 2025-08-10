Стартовали съемки первого сериала по вселенной книг Джоан Роулинг - как выглядят главные герои

До сих пор основной (спланированной, конечно) интригой остается вакансия Темного Лорда - одного из самых зловещих и одновременно любимых зрителями героя. Кто сыграет Тома Реддла, ставшего Волан-де-Мортом, наверняка будут секретить до самой премьеры.

Известно лишь, что герой будет фигурировать в сериале с первой серии - в отличие от фильма (там только с четвертой части). И главным претендентом на роль считают непревзойденного Киллиана Мерфи. Звезда "Острых козырьков" 18+ и "Оппенгеймера" 18+ находится в лютом прайме - и на все расспросы про "Гарри Поттера" отвечает: без комментариев. Если бы актер точно не собирался участвовать в проекте, наверняка не стал бы этого скрывать...

К выходу на платформе HBO Max первый сезон сериала "Гарри Поттер" планируется в 2026 году.

И еще

Сыграть настолько же отталкивающе и свиноподобно Вернона Дурсля (мужа родной тетки Гарри, который кошмарил и унижал будущего мага), как это сделал Ричард Гриффитс, наверное, уже не получится. Но британец Даниэль Ригби, игравший в "Телепузиках" 0+, постарается взять заданную коллегой высоту. Мы еще не видели актера в деле - характер персонажа наверняка не оставит шансов тем, кто хотел увидеть гадкого тирана преображенным и очеловеченным.

Сына Вернона и Петунии Дурсль по имени Дадли - вредного завистника, из-за которого Гарри постоянно наказывали и стращали, - сыграет Амос Китсон. Ждем премьеры.