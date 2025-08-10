Стартовали съемки первого сериала по вселенной книг Джоан Роулинг - как выглядят главные герои

Сезонов будет как минимум семь (а то и все 10, если "Фантастические твари" тоже экранизируют), а это значит, что зрители увидят больше деталей, подробностей сюжета и оттенков характеров главных героев. "Телепрограмма" представляет первые кадры со съемок и, конечно, сравнивает персонажей канонической и свежей версий проекта.
Гарри Поттер
Фото: НВО
Фигура главного героя произведения - маленького волшебника, который постепенно превращается из изгоя в спасителя человечества (в одной старой книге такое уже было, правда?) - конечно, волновала публику пуще всего. И продюсеры решили не экспериментировать: подобрали на роль Поттера если не двойника, то очень и очень похожего на юного, не испорченного запрещенными веществами и повесткой, паренька.
Зовут его Доминик Маклафлин - в костюме и с прической Гарри он, разумеется, будет только притягивать, а не отталкивать новую аудиторию. А вот готов ли дебютант к изнурительным съемкам - покажет время. Пока Маклафлина сняли на площадке с кинохлопушкой и легкой улыбкой. На этом снимке он похож на молодого Дэниела Рэдклиффа. Но в Сети можно найти кадры с не очень довольным выражением лица Доминика. Некоторые решили, что актер уже зазвездился.
Рубеус Хагрид
Фото: НВО
Один из самых обаятельных героев - здоровенный преподаватель и лесник Рубеус Хагрид, добрый телохранитель Гарри Поттера, который и доставляет его впервые в мир людей (почему-то к злобной семейке Дурслей), до сих пор остается одним из любимчиков аудитории. Большой, харизматичный и надежный - о таком друге мечтает каждый ребенок. Не случайно народ так скорбел после ухода Робби Колтрейна, сыгравшего хранителя ключей в голливудской франшизе.
Теперь бремя образа взял на себя Ник Фрост - похожий на звезду «Большой разницы» 16+ Владимира Кисарова комик. Этот артист уже отлично зарекомендовал себя в образе наставника и заботливого учителя несмышленых неофитов чародейства в недавней картине "Как приручить дракона" 12+. Теперь попробует себя в образе Хагрида - как будто заметно схуднувшего.
Волан-де-Морт
Фото: НВО
До сих пор основной (спланированной, конечно) интригой остается вакансия Темного Лорда - одного из самых зловещих и одновременно любимых зрителями героя. Кто сыграет Тома Реддла, ставшего Волан-де-Мортом, наверняка будут секретить до самой премьеры.
Известно лишь, что герой будет фигурировать в сериале с первой серии - в отличие от фильма (там только с четвертой части). И главным претендентом на роль считают непревзойденного Киллиана Мерфи. Звезда "Острых козырьков" 18+ и "Оппенгеймера" 18+ находится в лютом прайме - и на все расспросы про "Гарри Поттера" отвечает: без комментариев. Если бы актер точно не собирался участвовать в проекте, наверняка не стал бы этого скрывать...
К выходу на платформе HBO Max первый сезон сериала "Гарри Поттер" планируется в 2026 году.
И еще
Сыграть настолько же отталкивающе и свиноподобно Вернона Дурсля (мужа родной тетки Гарри, который кошмарил и унижал будущего мага), как это сделал Ричард Гриффитс, наверное, уже не получится. Но британец Даниэль Ригби, игравший в "Телепузиках" 0+, постарается взять заданную коллегой высоту. Мы еще не видели актера в деле - характер персонажа наверняка не оставит шансов тем, кто хотел увидеть гадкого тирана преображенным и очеловеченным.
Сына Вернона и Петунии Дурсль по имени Дадли - вредного завистника, из-за которого Гарри постоянно наказывали и стращали, - сыграет Амос Китсон. Ждем премьеры.
