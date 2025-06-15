Сериал о Гарри Поттере: Гермиона поет в театре, Хагрид похож на Семчева

Финальная часть франшизы по книгам Джоан Роулинг - вторая часть «Даров смерти» 12+ - завершилась в 2011 году. И с тех пор фанаты саги про маленького волшебника ждали продолжения.

12 апреля 2023 года HBO Max оповестил мир о том, что сериал о Гарри Поттере начали разрабатывать на мощностях киногиганта Warner Bros. Discovery. В конце мая 2025 года объявили имена артистов, утвержденных на ключевые роли.

Гарри Поттер