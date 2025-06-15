Сериал о Гарри Поттере: Гермиона поет в театре, Хагрид похож на Семчева

Финальная часть франшизы по книгам Джоан Роулинг - вторая часть «Даров смерти» 12+ - завершилась в 2011 году. И с тех пор фанаты саги про маленького волшебника ждали продолжения.
12 апреля 2023 года HBO Max оповестил мир о том, что сериал о Гарри Поттере начали разрабатывать на мощностях киногиганта Warner Bros. Discovery. В конце мая 2025 года объявили имена артистов, утвержденных на ключевые роли.
Гарри Поттер
Новый Гарри Поттер. Фото: teperformanceacademy.co.uk
Создатели проекта во время кастинга на три главные роли получили 32 тысячи заявок от детей в возрасте 9 - 11 лет. Гарри по следам Дэниела Рэдклиффа сыграет Доминик Маклафлин, которому в этом году исполняется 12. До этого он сыграл в сериале «Одаренные» 18+ и картине «Рост» (в прокате будет позже).
Гермиона Грейнджер
Новая Гермиона Грейнджер. Фото: RSC/uk.matildathemusik.com
Похитительницу сердец Гермиону после Эммы Уотсон сыграет Арабелла Стэнтон. Да, теперь волшебница из троицы главных героев - мулатка. 10-летняя девочка родилась в Баку (!), но имеет кофейный оттенок кожи. Стэнтон участвует в мюзиклах «Матильда» и «Звездный экпресс» в театре Вест-Энд.
Рон Уизли
Новый Рон Уизли. Фото: кадр из фильма
Вместо Руперта Гринта в сериале роль Рона исполнит смешливый и обаятельный Аластер Стаут - рыжеволосый парень, которого разглядели в рекламе картофеля Albert Bartlett. Для него это тоже большой дебют. И смотрится начинающий актер почему-то куда приятнее и позитивнее Гринта.
Альбус Дамблдор
Новый Альбус Дамблдор. Фото: кадр из фильма
Много копий было сломано во время обсуждения претендентов на роль директора Хогвартса Дамблдора. В итоге утвержден был Джон Литгоу («Декстер» 18+, «Корона» 18+) - белый американец с добрым лицом и теплым взглядом.
Северус Снейп
Новый Северус Снейп. Фото: кадр из фильма
Профессора зельеварения «покрасили» в угоду голливудской повестке. Волшебника с «бледной кожей», как написано в книге, исполнит британец ганского происхождения Паапа Эссьеду («Утопия» 18+). Это обескуражило фанатов, которым полюбился в этом образе Алан Рикман.
Рубеус Хагрид
Новый Рубеус Хагрид. Фото: кадр из фильма
Добряка и гиганта Хагрида, верного сопроводителя и защитника Гарри, после Робби Колтрейна сыграет Ник Фрост («Зомби по имени Шон» 18+) - британский аналог Александра Семчева. Съемки сериала должны стартовать в 2025 году, а это значит, что на HBO он выйдет не раньше 2026 года.