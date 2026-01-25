Самые необычные экранизации сказки про Буратино в нашей стране и в ближнем зарубежье.

Проказник и миротворец Буратино, созданный Алексеем Толстым в 1936 году, - это вовсе не калька итальянской сказки Карло Коллоди про Пиноккио. В произведении "Золотой ключик, или Приключения Буратино" писатель взял за основу идею об ожившей кукле, однако придумал собственную историю с новыми персонажами (перекочевали лишь кот, лиса и девочка с голубыми волосами, а под Буратино писатель мог вывести старого знакомого Николая Гумилева - есть и такая версия). Уже через три года после выхода книги мастер киносказок Александр Птушко выпустил мюзикл. Сценарий написал сам Алексей Толстой с супругой Людмилой. Главную роль исполнила Ольга Шаганова, жена «доктора кукольных наук» Сергея Образцова. Потом она выпустила книгу, в которой описала революционные для 30-х спецэффекты - оптические иллюзии, анимацию, комбинированные съемки.

И хотя костюм Буратино был дико неудобным - много мучений доставляла огромная голова, которая была тяжелой и с маленькими прорезями для глаз (зрители считали, что перед ними марионетка, а не взрослая женщина внутри деревянного «костюма») - Образцова вспоминала о съемках с теплотой и сожалением: "Как жаль, что больше никогда не придется сыграть деревянного человечка". Георгий Милляр, известный каждому советскому ребенку по образу Бабы-яги, в том фильме мелькнул в роли клоуна и даже отсутствовал в титрах.

Та еще Тортила