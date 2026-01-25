Самые необычные экранизации сказки про Буратино в нашей стране и в ближнем зарубежье.

Пока новый фильм "Буратино" 6+ продолжает собирать кассу в прокате, "Телепрограмма" решила вспомнить и другие экранизации советской сказки. Оказывается, не мюзиклом Леонида Нечаева "Приключения Буратино" (1975) единым был жив добрый деревянный паренек!
В главной роли - жена Образцова
Фото: кадр из фильма
Проказник и миротворец Буратино, созданный Алексеем Толстым в 1936 году, - это вовсе не калька итальянской сказки Карло Коллоди про Пиноккио. В произведении "Золотой ключик, или Приключения Буратино" писатель взял за основу идею об ожившей кукле, однако придумал собственную историю с новыми персонажами (перекочевали лишь кот, лиса и девочка с голубыми волосами, а под Буратино писатель мог вывести старого знакомого Николая Гумилева - есть и такая версия). Уже через три года после выхода книги мастер киносказок Александр Птушко выпустил мюзикл. Сценарий написал сам Алексей Толстой с супругой Людмилой. Главную роль исполнила Ольга Шаганова, жена «доктора кукольных наук» Сергея Образцова. Потом она выпустила книгу, в которой описала революционные для 30-х спецэффекты - оптические иллюзии, анимацию, комбинированные съемки.
И хотя костюм Буратино был дико неудобным - много мучений доставляла огромная голова, которая была тяжелой и с маленькими прорезями для глаз (зрители считали, что перед ними марионетка, а не взрослая женщина внутри деревянного «костюма») - Образцова вспоминала о съемках с теплотой и сожалением: "Как жаль, что больше никогда не придется сыграть деревянного человечка". Георгий Милляр, известный каждому советскому ребенку по образу Бабы-яги, в том фильме мелькнул в роли клоуна и даже отсутствовал в титрах.
Та еще Тортила
Фото: кадр из фильма
Когда-то Лариса Долина довольно неплохо играла в кино - все помнят комедию "Мы из джаза" (1983), но мало кто - "Новейшие приключения Буратино" (1997). Перестроечный проект режиссера Дина Махаматдинова можно смело поставить на полку в рубрику "Шлак". Это клиповый альманах с братвой вместо кукольников и звездами российского шоу-бизнеса на первых ролях. Почти как "Старые песни о главном", только про Буратино. Снимали на Канарских островах! В фильме звучит около двух десятков специально написанных под проект песен. Согласно весьма условному сюжету, Буратино, которого играет Кристина Орбакайте, в конце XX века путешествует по южной стране и встречает разных персонажей сказки - авторитета Дона Карабаса (Богдан Титомир), продюсера Дуремара (Аркадий Укупник), байкера Кованного Микки (Владимир Пресняков), Мальвину (Наташа Королева), Пьеро (Игорь Саруханов), кота Базилио (Сергей Мазаев) и лису Алису (Наталья Ветлицкая) и даже Пиноккио (Игорь Верник), который по сюжету оказывается суперменом из США.
Фото: кадр из фильма
Кого бы вы думали, сыграла Лариса Долина? Черепаху Тортилу!
Хроники эстонского безумия
Эстонские креативщики в 2009 году выпустили треш-сказку под названием Buratino. Режиссером стал Расмус Мериво, а продюсерами - Сергей и Дмитрий Кабановские, выпустившие в России "Убойную силу". Выглядело произведение слепленной на коленке левой рукой студенческой работой первокурсника ВГИКа. Однако с ног сбивает сюжет, которому позавидовали бы Кафка с Ионеско: действие разворачивается в мегаполисе, разделенном на Хороший город и Плохой город - первый утопает в роскоши, второй гниет в нищете. Некая Карла (!) живет, конечно, во второй. Все, о чем она мечтает, - поесть и стать матерью. Вселенная присылает героине светящееся семечко (!!!), которое залетает куда следует и оплодотворяет Карлу, сжимающую в руках книжку «Буратино». Уже вечером в местной больнице на свет появляется «мальчикус-деревянчикус». Которым врачи... забивают гвоздь в стену. Буратино заражает садистов вирусом, обращающим людей в деревянную труху.
Фото: кадр из фильма
Дальнейшее безумие пересказывать нет смысла. Мыть глаза после просмотра такого кино придется очень долго. В этом сюрреалистическом бреду засветились и хорошие русские артисты - Лев Елисеев ("Поддубный" 6+, "Русский ковчег" 0+) и Валерий Кухарешин ("Серебряные коньки" 16+, "Мастер и Маргарита" 18+). Повзрослевшего Буратино, ставшего неформалом, который передвигается в противогазе, сыграл Ян Галена. Рейтинг картины на "Кинопоиске" в 2,4 балла кажется сильно завышенным.