Самые громкие премьеры фильмов 2025 года: "Пророк", "Горыныч" и "Дед"

Год Змеи радовал нас громкими премьерами фильмов, которые вызывали эмоции, споры, а иногда и слезы на глазах. Рассказываем вам о четырех картинах, которые, по мнению Teleprogramma.org, наиболее запомнились зрителям.
"Пророк. История Александра Пушкина"
Эта картина режиссера Феликса Умарова, представляющая собой вольную биографию нашего всего – Александра Пушкина, задала тон началу года. Зрители и критики активно обсуждали дерзкую трактовку личности поэта, где его главным орудием стал рэп, а сам фильм напоминал яркий костюмированный мюзикл.
Ну и конечно, большой зрительский интерес вызвала личность Юры Борисова, сыгравшего главную роль. К моменту выхода фильма в прокат Юра как раз номинировался на премию "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора".
Идея такого киносюрприза для зрителей возникла у продюсера Петра Анурова более пяти лет назад. Во время работы над картиной "Серебряные коньки" в холодном Петербурге он зашел погреться в здание на Мойке, 12, которое оказалось мемориальной квартирой Пушкина. Прослушав экскурсию, Ануров был настолько впечатлен, что задумал создать картину о поэте.
Мемориальный музей-квартира на Мойке, 12 стала для проекта особенным символом. Здесь не только родился замысел, но и прошли съемки ленты. Музей предоставил создателям фильма доступ к своим интерьерам, что позволило с максимальной достоверностью воссоздать в фильме сцены из семейной жизни Пушкина и Натальи Гончаровой.
Если вы любите город на Неве, то фильм "Пророк" станет настоящим подарком для вас. Ведь локации съемок включали самые узнаваемые места Петербурга: Петергоф (Дворцовые конюшни), Павловский парк (Павильон Роз), Усадьбу Знаменка, Знаменитые дворцы города: Юсуповский, Строгановский, Мраморный, Госархив ВМФ, двор Академической капеллы, Музей-квартиру Л.Н. Бенуа, Академию художеств им. И. Репина, Особняк А.А. Половцова (Дом архитектора), Библиотеку Бестужевских курсов, Пушкинский заповедник "Михайловское". Причем в некоторые локации киногруппу пустили впервые.
Помимо города белых ночей, фильм также снимался в Псковской области.
"Батя. Дед"
Это продолжение картины "Батя", снятой годом ранее.
Фильм "Батя. Дед" режиссера Ильи Учителя рассказывает о супругах Максиме и Ирине, чей брак трещит по швам. Когда их сын Дима пропадает, отчаявшиеся родители объединяются в его поисках и едут к отцу Максима. Это путешествие заставляет Макса вспомнить собственное детство и поездку к деду-фронтовику, куда его отправил отец во время семейного разлада.
В основе картины — личные воспоминания создателей фильма о своем детстве и дедушках,
"Это наш культурный код, который мы просеяли через множество сит и выбрали то, что подходит для фильма", - отмечал сценарист картины Алексей Литвиненко.
Образ главного героя был частично вдохновлен судьбой деда продюсера картины Антона Зайцева. Как и его прототип, персонаж прошел через войну, лишился глаза, и его спасла из-под огня санитарка. Авторы даже дали герою имя в честь родственника сценариста — Анатолий Васильевич Жуланов.
Другой эпизод — со взрывом карбида в бочке — основан на детских воспоминаниях Алексея Литвиненко о таганрогском дворе, где во время газификации этого вещества было в избытке. Эти и другие личные истории в течение года перерабатывались и становились частью сценария.
Изначально создатели картины планировали пригласить на эту роль актера в возрасте — даже рассматривали кандидатуру известного советского артиста Александра Михайлова ("Любовь и голуби"). Однако тогда потребовался бы и молодой исполнитель, похожий на него, чтобы сыграть того же героя в юности, в сценах 1940-х годов.
"Это сложная задача, ведь у людей разная пластика, телосложение, манера движения, и зритель сразу заметит несоответствие", — пояснил Алексей Литвиненко.
Фото: кадр из фильма "Батя. Дед"
Режиссер Илья Учитель отметил, что на главную роль прослушали около двадцати человек, но подходящего человека так и не нашли.
Помог счастливый случай: Антон Зайцев увидел Евгения Цыганова в спектакле "Я — Сергей Образцов", где актер играет кукольника в разные периоды его жизни, включая зрелые годы. Как рассказывал Евгений, его персонаж действительно похож на его деда, а еще на его учителя Петра Фоменко.
Процесс наложения на актера пластического грима занимал до двух часов. Он включал в себя аппликацию специальных силиконовых накладок на лицо и кисти рук (материал, аналогичный медицинскому и кулинарному силикону), а также фиксацию парика и усов.
Каждый съемочный день требовал нового комплекта таких деталей, которые затем художественно состаривали — наносили пигментацию и прорисовывали капилляры. Для полного перевоплощения, помимо грима, использовались и объемные элементы — толщинки и горбик, менявшие силуэт актера и придававшие ему возрастные черты.
"Август"
Пожалуй, ни об одном фильме не говорили столько, как об этой картине режиссера Никиты Высоцкого. Его рекламировали даже Александр Гордон и Юлия Барановская в своей передаче "Мужское/ женское". В основу картины лег роман Владимира Богомолова "Момент истины".
Август 1944-го. Глухие леса Западной Беларуси. Из-за быстрого наступления Красной Армии в тылу затаились вражеские диверсанты. На их поимку бросают спецгруппу капитана Алехина (Сергей Безруков) из Смерша под общим командованием генерала Егорова (Роман Мадянов). (Это одна из последних работ артиста).
Его команда — это сплав из характеров: опытный и порывистый "чистильщик" лейтенант Таманцев (Никита Кологривый) и необстрелянный интеллигент из Москвы Блинов (Павел Табаков). Им предстоит прочесать непроходимые чащи, чтобы найти и обезвредить агентов, готовящих удар в спину наступающим советским войскам.
И в литературном первоисточнике, и в его экранизации основные события разворачиваются в Шиловичском лесу — вымышленном месте. Богомолов использует его как собирательный символ всей сложности того этапа войны, где переплелись угрозы от фашистских диверсантов и бойцов Армии Крайовой.
Фото: кадр из фильма "Август"
Создатели же кинокартины сделали акцент на другом: их лес — это прежде всего безбрежная и грозная природная стихия, сама по себе несущая смертельную опасность.
Никита Кологривый выделяет среди прочих эпизоды, где его герой оказывается наедине с лесом. По словам актера, природа заряжает Таманцева энергией и помогает обрести внутреннюю гармонию. Кологривый, выросший в Сибири и хорошо знакомый с тайгой, говорит, что ему близко это чувство.
А вот исполнителю роли подполковника Николая Полякова Даниилу Воробьеву легко найти взаимопонимание с Романом Мадяновым помогло общее увлечение рыбалкой с детства. Несмотря на предыдущий совместный опыт, по-настоящему они сблизились именно во время этих съемок. Воробьев с теплотой отзывается о фирменном чувстве юмора Мадянова и его неповторимой атмосфере, которую тот создавал на площадке.
На съемочной площадке также присутствовали дрессированные животные: вороны, ежи, лиса и кролик. Лиса и кролик даже подружились, когда ехали в одной машине по дороге из города. Однако во время сцены в лесу, когда их выпустили, лиса неожиданно укусила кролика за лапу. К счастью, никто из животных серьезно не пострадал.
"Горыныч"
Еще одной громкой премьерой года стала презентация картины "Горыныч" режиссера Дмитрия Хонина. Лента продолжила традицию создания российских сказок, собирающих семьи у экрана кинотеатра.
Моряк Алексей Алехин (его играет Александр Петров) в поисках исторических артефактов опускается на морское дно и неожиданно оказывается в сказочном мире.
Вместе с ним появляется и только что вылупившийся дракончик. Леха становится для Горыныча своего рода матерью, помогает князю Филимону (Сергей Маковецкий) излечиться от таинственной болезни и влюбляется в княжну Марусю (Виктория Агалакова).
Однако романтическим чувствам мешает война: на царство нападают коварные враги, и дать им отпор предстоит Лехе и его верному спутнику Горынычу.
Фото: кадр из фильма "Горыныч"
Графику для картины создавала студия CGF, известная по работам над "Волшебником Изумрудного города", "Огнивом" и "Бременскими музыкантами".
Как пояснил генеральный продюсер студии Александр Горохов, компьютерная графика применялась выборочно, только в необходимых случаях. Например, дракончик Горыныч — полностью нарисованный персонаж.
Работа над его образом заняла примерно месяц: нужно было подготовить техническое задание для художников, описать характер и подобрать природные прототипы. За основу взяли игуану из-за подходящего строения тела и красивой чешуи. В итоге образ получился собирательным: в нем угадываются черты ящерицы и геккона, а своим стремлением ко всем ластиться Горыныч напоминает щенка или котенка.
"Это дракон, а не змей, и к славянской мифологии он не имеет отношения, — уточняет Горохов. — Просто прозвище у него такое".
Хотя Горыныч не разговаривает, а лишь издает звуки, он обладает характером, понимает происходящее и выражает эмоции. Для этого художники добавили ему подвижные наросты-рожки, похожие на те, что бывают у земноводных.
По их положению можно понять настроение дракончика: опущены — грусть, разведены в стороны — готовность к приключениям, подняты вверх — злость.
После создания объемного эскиза художники несколько месяцев работали над трехмерной цифровой моделью, детально прорабатывая тело, лапы и хвост. Образ неоднократно корректировали для большей выразительности.
Отдельной задачей стала анимация движений. Обычно Горыныч передвигается на четырех лапах, но иногда, подражая человеку, пытается ходить на двух. Другая часть команды занималась фактурой чешуи: изучала ее расположение и то, как кожа двигается под ней.
Чешуйки на морде, спине, животе и хвосте сделали разными по форме.
"Они не должны быть одинаковыми, иначе дракон будет выглядеть слишком искусственным и холодным", — отмечает Александр Горохов.
А вы смотрели эти фильмы? Делитесь в комментариях!