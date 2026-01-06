Самые громкие премьеры фильмов 2025 года: "Пророк", "Горыныч" и "Дед"

Год Змеи радовал нас громкими премьерами фильмов, которые вызывали эмоции, споры, а иногда и слезы на глазах. Рассказываем вам о четырех картинах, которые, по мнению Teleprogramma.org, наиболее запомнились зрителям.

"Пророк. История Александра Пушкина"

Эта картина режиссера Феликса Умарова, представляющая собой вольную биографию нашего всего – Александра Пушкина, задала тон началу года. Зрители и критики активно обсуждали дерзкую трактовку личности поэта, где его главным орудием стал рэп, а сам фильм напоминал яркий костюмированный мюзикл.

Ну и конечно, большой зрительский интерес вызвала личность Юры Борисова, сыгравшего главную роль. К моменту выхода фильма в прокат Юра как раз номинировался на премию "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора".

Идея такого киносюрприза для зрителей возникла у продюсера Петра Анурова более пяти лет назад. Во время работы над картиной "Серебряные коньки" в холодном Петербурге он зашел погреться в здание на Мойке, 12, которое оказалось мемориальной квартирой Пушкина. Прослушав экскурсию, Ануров был настолько впечатлен, что задумал создать картину о поэте.

Мемориальный музей-квартира на Мойке, 12 стала для проекта особенным символом. Здесь не только родился замысел, но и прошли съемки ленты. Музей предоставил создателям фильма доступ к своим интерьерам, что позволило с максимальной достоверностью воссоздать в фильме сцены из семейной жизни Пушкина и Натальи Гончаровой.

Если вы любите город на Неве, то фильм "Пророк" станет настоящим подарком для вас. Ведь локации съемок включали самые узнаваемые места Петербурга: Петергоф (Дворцовые конюшни), Павловский парк (Павильон Роз), Усадьбу Знаменка, Знаменитые дворцы города: Юсуповский, Строгановский, Мраморный, Госархив ВМФ, двор Академической капеллы, Музей-квартиру Л.Н. Бенуа, Академию художеств им. И. Репина, Особняк А.А. Половцова (Дом архитектора), Библиотеку Бестужевских курсов, Пушкинский заповедник "Михайловское". Причем в некоторые локации киногруппу пустили впервые.

Помимо города белых ночей, фильм также снимался в Псковской области.

"Батя. Дед"

Это продолжение картины "Батя", снятой годом ранее.

Фильм "Батя. Дед" режиссера Ильи Учителя рассказывает о супругах Максиме и Ирине, чей брак трещит по швам. Когда их сын Дима пропадает, отчаявшиеся родители объединяются в его поисках и едут к отцу Максима. Это путешествие заставляет Макса вспомнить собственное детство и поездку к деду-фронтовику, куда его отправил отец во время семейного разлада.

В основе картины — личные воспоминания создателей фильма о своем детстве и дедушках,

"Это наш культурный код, который мы просеяли через множество сит и выбрали то, что подходит для фильма", - отмечал сценарист картины Алексей Литвиненко.

Образ главного героя был частично вдохновлен судьбой деда продюсера картины Антона Зайцева. Как и его прототип, персонаж прошел через войну, лишился глаза, и его спасла из-под огня санитарка. Авторы даже дали герою имя в честь родственника сценариста — Анатолий Васильевич Жуланов.

Другой эпизод — со взрывом карбида в бочке — основан на детских воспоминаниях Алексея Литвиненко о таганрогском дворе, где во время газификации этого вещества было в избытке. Эти и другие личные истории в течение года перерабатывались и становились частью сценария.

Изначально создатели картины планировали пригласить на эту роль актера в возрасте — даже рассматривали кандидатуру известного советского артиста Александра Михайлова ("Любовь и голуби"). Однако тогда потребовался бы и молодой исполнитель, похожий на него, чтобы сыграть того же героя в юности, в сценах 1940-х годов.