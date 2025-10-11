«Руслан и Людмила» и другие сказки, которые снимаются прямо сейчас

Ящик Пандоры, который открыл для продюсеров успех «Чебурашки» 6+ (6,7 млрд рублей в прокате), продолжает слепить кинематографистов. Чуть ли не каждый день выходит новость или про съемки совсем новой киносказки, или про дату премьеры хорошо известного проекта, к которому уже успели подогреть интерес («Буратино» 6+, «Чебурашка-2» 6+ и др.). В обзоре «Телепрограммы» - несколько свежих фильмов, работа над которыми кипит.

«Руслан и Людмила» с хоббитами

Уже совершенно точно известно, что 1 января выйдут «Буратино» и вторая часть «Чебурашки», а 14 февраля - новая «Сказка о царе Салтане» 6+ от Сарика Андреасяна. Думаете, это кого-то остановит? Наоборот - только раззадорит! На фоне всех этих новостей стало известно, что из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» решили сделать целую эпопею в голливудском стиле.

Экранизировать приключения в Лукоморье для платформы PREMIER доверили Александру Войтинскому, который не только триллер «Метод-2» 18+ снимал, но и на сказках поупражнялся - это он ставил «По щучьему велению» 6+, где герой Никиты Кологривого никак не мог покинуть родную землю и сразу начинал горевать, а еще «Огниво» 6+.

На фестивале «Новый сезон» в Сочи стало известно, что режиссер постарается сделать не побуквенную экранизацию с обилием графики и спецэффектов, как у нас принято, а особое переосмысление в стилистике голливудских франшиз «Властелин колец» 12+ и «Ведьмак» 18+ (Netflix). Так «Руслан и Людмила» станут трилогией (это значит, что премьеры распланировали уже до 2030 года минимум!). Кто получит главные роли - пока не сообщается.

И это все с учетом того, что еще одна экранизация «Руслана и Людмилы» готова! Более посконную версию сказки - с подзаголовком «Волшебное путешествие» - снял Егор Чичканов («Елки 11» 6+). В картине главные роли исполнят Рузиль Минекаев (Руслан), Алена Долголенко (Людмила) и Евгений Стычкин (Черномор).

Проект с бюджетом в 800 млн рублей обещают выпустить в 2027 году.

Милош Бикович и коса под водой

Милош Бикович опять загремел на средневековый двор. На этот раз - не в очередной части «Холопа» 18+ (третью часть начали снимать), а в ремейк хорошо известного каждому советскому человеку детского фильма «Варвара-краса, длинная коса» 6+ (1970). Новый проект, афиша которого напоминает почему-то все того же «Властелина колец», ставит Антон Ланшаков, работавший раньше над «Бумажками» 0+ и «Ми-ми-мишками» 0+. Вместе с Биковичем главные роли в проекте сыграют Рината Тимербаева (Варвара) и Вита Корниенко (Эхо, юная обитательница подводного царства).

- «Варвара-краса» - это история о любви в далеком сказочном мире Древней Руси, - напоминает режиссер. - Здесь водятся прекрасные мавки и простые кузнецы, хитрые цари и дикие хазары, водяные, лешие, русалки, ожившие ларцы и даже одна медведьма. Наша сказка непредсказуема: она начинается с хорошо знакомого по классике поворота, но быстро уходит в иное русло.

По сюжету, который вобрал в себя и мотивы народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая», и произведения Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее», царь Еремей (Кирилл Плетнев) обещает повелителю подводного мира Берендею женить своего единственного сына Елисея на его дочери, принцессе Варваре. Но вместо него он посылает простого кузнеца Андрея (Александр Петров), который неожиданно становится участником событий, способных изменить ход целых миров.

На большие экраны проект выйдет 18 марта 2027 года.

Кот Матроскин и его бутерброд

Героев сказок Эдуарда Успенского тоже уже давно «нарезали» в отдельные проекты. 1 января 2026 года неутомимый Сарик Андреасян выпускает полнометражный фильм «Простоквашино» 6+ с использованием графики, где некоторые герои будут анимированы, а некоторые - нет. Так, Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в ушанке и без велосипеда.

А параллельно с этим «Союзмультфильм» анонсировал выход фильма про кота Матроскина. Анималистический байопик про грустного и философствующего героя, которого в советских мультиках бесподобно озвучивал Олег Табаков, напишет Олег Маловичко - один из самых востребованных сценаристов («Метод» 18+, «Хрустальный» 18+).

- Кот Матроскин - самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах, - подчеркнула продюсер «Союзмультфильма» Нелли Яралова. - Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. И мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа.

Что это еще за новые главы? Видимо, этапы жизни кота, не показанные в мультиках про семью Дяди Федора. Новый фильм покажет ранние годы жизни Матроскина, как он встретил профессора Семина, обрел дом, научился говорить и сформировал уникальную философию жизни. Да, это тоже будет франшиза, как и с «Чебурашкой», - целая серия фильмов для детей и их родителей: жанр, который максимально востребован именно сейчас.

Начало съемок «Кота Матроскина» запланировано на 2026 год.