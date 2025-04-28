Рудова: «Я обожаю играть отрицательных персонажей. Во мне много дури»

В гости в студию «УТРО.ТНТ» пришла актриса и участница нового психологического реалити-шоу ТНТ «Мастер игры» Наталья Рудова. Ее можно будет увидеть во втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут».
«Я пробовалась на роль Анны Снаткиной в первом сезоне, и после этого я забыла про эту историю, так как утвердили другого человека. После чего мне позвонили и сообщили: «Наташ, мы для тебя написали роль». Марина Никольская, автор сериала «Бедные смеются, богатые плачут», мне сказала: «Наташ, ты нас так впечатлила в первый раз, что мы решили во втором сезоне написать для тебя роль». И на самом деле, я обожаю играть отрицательных персонажей. Я всегда говорю: там есть что играть, дайте мне, во мне много дури. Поэтому мне было очень приятно, и я согласилась», — рассказала Наталья Рудова.
Наталья Рудова снялась в сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Фото: ТНТ
Актриса также приняла участие в новом реалити-шоу «Мастер игры», где 22 игрока живут на шикарной вилле в Марокко, участвуют в испытаниях и психологической игре. Три участника являются «темными», скрытно устраняя конкурентов и ведя двойную игру, остальные - «светлыми», стремящимися выявить предателей и защитить команду.
Игроки соревнуются за денежные призы, один игрок уходит решением «темных», другой - голосованием участников. Выигрывает тот, кто сможет правильно предсказать действия остальных или перехитрить сильнейших игроков, поскольку в ходе игры любой участник может присоединиться к «темным».
Наталья Рудова ранее участвовала в проектах «Выжить в Дубае» и «Звезды в Африке». Она отметила уникальность «Мастера игры», рассказав, что съемки велись почти круглосуточно, участники были лишены телефонов, и сама атмосфера игры постоянно ощущалась даже вне съемочного процесса. Ее стратегия заключалась в демонстрации жесткости, несмотря на то, что фактически она действовала иначе, наслаждаясь проектом и действуя свободно.