Рудова: «Я обожаю играть отрицательных персонажей. Во мне много дури»

Актриса также приняла участие в новом реалити-шоу «Мастер игры», где 22 игрока живут на шикарной вилле в Марокко, участвуют в испытаниях и психологической игре. Три участника являются «темными», скрытно устраняя конкурентов и ведя двойную игру, остальные - «светлыми», стремящимися выявить предателей и защитить команду.

Игроки соревнуются за денежные призы, один игрок уходит решением «темных», другой - голосованием участников. Выигрывает тот, кто сможет правильно предсказать действия остальных или перехитрить сильнейших игроков, поскольку в ходе игры любой участник может присоединиться к «темным».

Наталья Рудова ранее участвовала в проектах «Выжить в Дубае» и «Звезды в Африке». Она отметила уникальность «Мастера игры», рассказав, что съемки велись почти круглосуточно, участники были лишены телефонов, и сама атмосфера игры постоянно ощущалась даже вне съемочного процесса. Ее стратегия заключалась в демонстрации жесткости, несмотря на то, что фактически она действовала иначе, наслаждаясь проектом и действуя свободно.