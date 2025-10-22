Режиссер нового сезона 'Мосгаза' Евгений Звездаков: "Там крутились колоссальные средства"

На Первом канале начался новый сезон популярной телеистории "Мосгаз" — "Дело № 11. Розыгрыш". На этот раз сюжет закручивается вокруг лотереи "Мослото" и убийств, с ним связанных.

Искать злоумышленников, обогащающихся на вере людей в удачу, предстоит Софье Тимофеевой (Марина Александрова), которая становится начальником убойного отдела МУРа. Она приходит на место майора Черкасова (Андрей Смоляков). Однако Черкасов, вышедший на пенсию, тоже не собирается сидеть сложа руки.

Об особенностях нового сезона рассказал его режиссер Евгений Звездаков.

"В сюжете мы коснулись основных решал того времени"

— Евгений, о чем будет история в одиннадцатом сезоне? Какая основная интрига?

— На этот раз у нас получился научно-спортивный детектив. В центре сюжета — аферы вокруг телевизионной лотереи "Мослото" и убийства, с ними связанные.

Кстати, в процессе подготовки к съемкам мы выяснили одну удивительную деталь: оказывается, бюджет московской "Олимпиады-80" на четверть был профинансирован деньгами от лотереи. Там крутились колоссальные средства, а где большие деньги, там и большие их любители.

В сюжете мы коснулись основных решал того времени: тут и люди из КГБ, и аферисты всех мастей, и обычные убийцы, нашедшие простой способ обогащения. Так что расследуемое дело получилось крайне закрученным.

— В каком году происходят события и в какой мир погрузится зритель?

— Действие переносит нас в 1983 год. С одной стороны, у нас мир телевидения — съемки популярной передачи, а с другой — молодые математики из НИИ кибернетики, которые пытаются разгадать некий секретный код лотереи, чтобы гарантированно выигрывать.

Афера как раз и будет состоять в том, чтобы использовать этот код и сорвать куш.

— А злодеи кто? Или это тайна?

— Одного из преступников зрители увидят в первом же кадре, его играет Кирилл Кяро. Его герой — безжалостный маньяк по кличке Монах, с тюремным прошлым и с весьма необычным атрибутом — он душит людей четками.

Но кто его нанял, кто настоящий бенефициар и заказчик всех этих убийств — главная интрига, которая откроется в самом конце.

"Героиню Светланы мы для себя определили ее как 'пинап-герл"

— В этом сезоне много приглашенных известных артистов — Игорь Верник, Светлана Иванова, Александр Самойленко… Это какой-то намеренный ход?

— Да, мы сознательно ушли от старой схемы, когда появление одной звезды в касте сразу выдавало злодея. Теперь у нас все роли — и главные, и второстепенные — заняты известными и сильными артистами.

Каждый из новых персонажей может оказаться тем, кто стоит за преступлениями. Надеюсь, что это запутает зрителей и будет держать до финальных титров.