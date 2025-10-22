Режиссер нового сезона 'Мосгаза' Евгений Звездаков: "Там крутились колоссальные средства"

На Первом канале начался новый сезон популярной телеистории "Мосгаз" — "Дело № 11. Розыгрыш". На этот раз сюжет закручивается вокруг лотереи "Мослото" и убийств, с ним связанных.
Искать злоумышленников, обогащающихся на вере людей в удачу, предстоит Софье Тимофеевой (Марина Александрова), которая становится начальником убойного отдела МУРа. Она приходит на место майора Черкасова (Андрей Смоляков). Однако Черкасов, вышедший на пенсию, тоже не собирается сидеть сложа руки.
Об особенностях нового сезона рассказал его режиссер Евгений Звездаков.
"В сюжете мы коснулись основных решал того времени"
— Евгений, о чем будет история в одиннадцатом сезоне? Какая основная интрига?
— На этот раз у нас получился научно-спортивный детектив. В центре сюжета — аферы вокруг телевизионной лотереи "Мослото" и убийства, с ними связанные.
Кстати, в процессе подготовки к съемкам мы выяснили одну удивительную деталь: оказывается, бюджет московской "Олимпиады-80" на четверть был профинансирован деньгами от лотереи. Там крутились колоссальные средства, а где большие деньги, там и большие их любители.
В сюжете мы коснулись основных решал того времени: тут и люди из КГБ, и аферисты всех мастей, и обычные убийцы, нашедшие простой способ обогащения. Так что расследуемое дело получилось крайне закрученным.
— В каком году происходят события и в какой мир погрузится зритель?
— Действие переносит нас в 1983 год. С одной стороны, у нас мир телевидения — съемки популярной передачи, а с другой — молодые математики из НИИ кибернетики, которые пытаются разгадать некий секретный код лотереи, чтобы гарантированно выигрывать.
Афера как раз и будет состоять в том, чтобы использовать этот код и сорвать куш.
— А злодеи кто? Или это тайна?
— Одного из преступников зрители увидят в первом же кадре, его играет Кирилл Кяро. Его герой — безжалостный маньяк по кличке Монах, с тюремным прошлым и с весьма необычным атрибутом — он душит людей четками.
Но кто его нанял, кто настоящий бенефициар и заказчик всех этих убийств — главная интрига, которая откроется в самом конце.
"Героиню Светланы мы для себя определили ее как 'пинап-герл"
— В этом сезоне много приглашенных известных артистов — Игорь Верник, Светлана Иванова, Александр Самойленко… Это какой-то намеренный ход?
— Да, мы сознательно ушли от старой схемы, когда появление одной звезды в касте сразу выдавало злодея. Теперь у нас все роли — и главные, и второстепенные — заняты известными и сильными артистами.
Каждый из новых персонажей может оказаться тем, кто стоит за преступлениями. Надеюсь, что это запутает зрителей и будет держать до финальных титров.
Игорь Верник сыграл ведущего телелотереи. Фото: Первый канал
— Интересная, но необычная пара возлюбленных в этом сезоне — Кирилл Кяро и Светлана Иванова? Неужели ее героиня не осознает, с кем связалась?
— Героиню Светланы мы для себя определили ее как "пинап-герл" — очень жизнерадостная, позитивная, вся в здоровом образе жизни: она пьет свежевыжатые соки и занимается аэробикой.
И страшно влюблена, попросту не замечает, чем ее идеальный мужчина занимается в свободное от домашнего уюта время.
— А чем интересны другие новые герои "Розыгрыша"?
— Игорь Верник играет практически самого себя — харизматичного ведущего популярного телешоу "Мослото". Мы сознательно сделали передачу более гламурной, чем это было в советской реальности, чтобы было зрелищно.
Александр Самойленко, как всегда, играет сложного и неоднозначного персонажа.
А Мария Мацель — молодого математика, которая придает всей этой истории свежий нерв, энергию и движение.
— А команда следователей? Появятся ли новые лица среди них?
— Да, и это важное пополнение! Психиатр Мария Ермолова (Ольга Лерман), которая появлялась в прошлых сезонах, теперь становится полноценным членом команды и будет помогать нашей Зинаиде Кац в проведении сложных экспертиз.
"Мы стараемся каждый сезон делать в истории в разных жанрах"
— Черкасова не тяготит статус пенсионера?
- Да, официально он на пенсии, но при этом полноценно погружен в расследование. Его место начальника отдела заняла Соня Тимофеева (Марина Александрова).
И он, волнуясь за нее, помогает ей как консультант, опираясь на свой колоссальный опыт.
— А как команда приняла женское руководство?
— Это создает новую интригу. У Сони начинаются отношения с Ковалевым (Андрей Мерзликин), и это, конечно, вызывает ревность и у Гаркуши, и у Осадчего.
Плюс в отделе идет негласное соревнование — кто сможет занять освободившееся место Черкасова, и Соне приходится этой мужской конкуренцией управлять.
Получаются очень живые и интересные взаимоотношения.
Между героями Марины Александровой и Андрея Мерзликина закрутится роман. Фото: Первый канал
— В чем, на ваш взгляд, формула успеха "Мосгаза"?
— Во-первых, это, конечно, харизма Андрея Смолякова, на котором во многом держится вся история. Во-вторых, тщательная работа над сценарием — эта история писалась почти год.
Майор Черкасов снова в деле, хоть и на пенсии. Фото: Первый канал
И, в-третьих, мы стараемся каждый сезон делать истории в разных жанрах, чтобы было интересно и нам, и зрителям.
Мы не стоим на месте, ищем новые ходы и, конечно, собрали по-настоящему звездную команду актеров, которых зритель любит, а главное — верит им.
