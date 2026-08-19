Пять самых ярких сериалов про полицейских: как «Малой» нашел отца, а Владимир Яглыч штурмовал банки

Российские сериалы про полицию все чаще ставят в центр обычного человека в форме — того, кто еще способен удивляться, спорить с начальством и верить, что закон и справедливость — синонимы, даже если сам в этом засомневался.
Кто-то из этих героев только начинает службу, кто-то, наоборот, устал от нее, но всех объединяет одно: зритель наблюдает за человеком, который прямо на экране решает, кем хочет быть.
К премьере сериала «Малой» — истории о выпускнике академии МВД, который добивается направления в неблагополучный городок, чтобы, наконец, встретить отца-легенду уголовного розыска, а вместо героя находит его полную противоположность — мы собрали сериалы про таких же простых парней в погонах.
«Малой» (с 17 августа в 20:00 на телеканале ТНТ)
Отличник академии МВД Саша (Тимофей Кочнев) узнает во время распределения, что отец, которого он считал погибшим на службе, на самом деле жив и работает в захолустном Югодонске. И добивается направления именно туда, чтобы, наконец, встретить кумира.
Но вместо героя из семейных рассказов он находит его полную противоположность: оперативник по прозвищу Малой (Владимир Яглыч) давно живет по принципу: «Не мешай — и тебе не помешают».
Саша — тот самый честный до принципиальности новичок, для которого закон не подлежит обсуждению, и именно поэтому он не разворачивается и не уезжает обратно, а остается в отделе: разбираться, можно ли одновременно служить закону и жить по понятиям, и можно ли переделать взрослого человека, который давно смирился с компромиссом.
«Оперативная память» (2024–2025 годы)
Детектив, а не комедия, но с узнаваемой парой в центре. Майор Багрышев (Андрей Смоляков) — легенда оперативного розыска, скрывающая первые симптомы Альцгеймера, и молодой стажер Соломатин (Кузьма Сапрыкин), который видит в нем не просто наставника, а живой учебник профессии.
Фото: кадр из сериала «Оперативная память»
Соломатин — как раз тот новичок, который еще не разучился восхищаться и искренне хочет учиться у лучшего, даже если этот лучший вот-вот перестанет им быть. Ради этого стажер предлагает майору неожиданную сделку: тот делится опытом, а Соломатин становится его «оперативной памятью» — прикрывает, подчищает, помнит за двоих.
Получилась история о том, что ученичество не всегда про того, кто сильнее, а иногда — про того, кто готов остаться рядом дольше.
«Ухожу красиво» (2023 год)
Здесь тот же архетип, но вывернутый наизнанку. Оперуполномоченный Борис Фадеев (Владимир Яглыч) — молодой, но уже уставший опер, который спихивает работу на коллег, выпивает и явно не тянет на героя.
Фото: кадр из сериала «Ухожу красиво»
Но однажды с ним происходит необъяснимая метаморфоза: он начинает рваться в самое пекло — разминировать бомбы, штурмовать банки, задерживать воров в законе без страховки и бронежилета. Что заставляет обычного, почти погасшего человека вдруг стать тем, кем он всегда мог бы быть?
Сериал не торопится объяснять — и в этом главная интрига. Смотреть стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть Яглыча в диаметрально противоположной Малому роли — не отца, который давно махнул на всё рукой, а человека, который, наконец, решил себя изменить.
«Инспектор Гаврилов» (2024 год -...)
Формально в центре сюжета — вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов), который присваивает документы майора полиции, спасаясь от погони, и оказывается во главе отдела в провинциальном Усть-Шахтинске.
Но настоящее сердце сериала — лейтенант Коля (Денис Власенко), юный участковый, служащий в этом же отделе. В отличие от нового «начальника», Коля — простодушный, честный до наивности парень, для которого уголовный кодекс и совесть — это одно и то же, а строгое следование инструкции не занудство, а единственный способ жить в согласии с собой.
Фото: кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»
Сам того не подозревая, именно он оказывается моральной осью, вокруг которой крутится вся авантюра: пока фальшивый майор учится быть человеком, настоящий участковый просто остается собой. И от этого сериал становится не только смешным, но и неожиданно трогательным.
«1703» (2022 год)
Из Москвы в Петербург переводится молодой опер Вадим Радченко (Кузьма Сапрыкин) — формально ради службы, а на самом деле ради невесты Маши. В душе Вадим мечтает быть стендап-комиком, а работа в органах для него скорее источник материала для будущих выступлений, чем призвание.
Именно эта легкая ирония к самому себе делает его симпатичным: он не рвется геройствовать, но честно тянет лямку рядом с матерым напарником — капитаном Гошей Колпаковым (Гоша Куценко), человеком на грани отчаяния, живущим под песни Тани Булановой.
Фото: кадр из сериала «1703»
Вадик оказывается неожиданно устойчивым — не потому что крепче духом, а потому что еще не разучился видеть в городе не декорацию для трагедии, а место, где можно быть смешным, влюбленным и живым одновременно.
А вы уже смотрите сериал «Малой»? И смотрели ли уже какой-то из этих сериалов?