Пять самых ярких сериалов про полицейских: как «Малой» нашел отца, а Владимир Яглыч штурмовал банки

Российские сериалы про полицию все чаще ставят в центр обычного человека в форме — того, кто еще способен удивляться, спорить с начальством и верить, что закон и справедливость — синонимы, даже если сам в этом засомневался.

Кто-то из этих героев только начинает службу, кто-то, наоборот, устал от нее, но всех объединяет одно: зритель наблюдает за человеком, который прямо на экране решает, кем хочет быть.

К премьере сериала «Малой» — истории о выпускнике академии МВД, который добивается направления в неблагополучный городок, чтобы, наконец, встретить отца-легенду уголовного розыска, а вместо героя находит его полную противоположность — мы собрали сериалы про таких же простых парней в погонах.

«Малой» (с 17 августа в 20:00 на телеканале ТНТ)

Отличник академии МВД Саша (Тимофей Кочнев) узнает во время распределения, что отец, которого он считал погибшим на службе, на самом деле жив и работает в захолустном Югодонске. И добивается направления именно туда, чтобы, наконец, встретить кумира.

Но вместо героя из семейных рассказов он находит его полную противоположность: оперативник по прозвищу Малой (Владимир Яглыч) давно живет по принципу: «Не мешай — и тебе не помешают».

Саша — тот самый честный до принципиальности новичок, для которого закон не подлежит обсуждению, и именно поэтому он не разворачивается и не уезжает обратно, а остается в отделе: разбираться, можно ли одновременно служить закону и жить по понятиям, и можно ли переделать взрослого человека, который давно смирился с компромиссом.

«Оперативная память» (2024–2025 годы)

Детектив, а не комедия, но с узнаваемой парой в центре. Майор Багрышев (Андрей Смоляков) — легенда оперативного розыска, скрывающая первые симптомы Альцгеймера, и молодой стажер Соломатин (Кузьма Сапрыкин), который видит в нем не просто наставника, а живой учебник профессии.