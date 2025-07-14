Пять интересных фактов о комедии "Инкассаторы" : привет Гаю Ричи, смертельно опасные трюки и шапка взросления

14 июля в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Инкассаторы".
Витя (Слава Чепурченко) и Серега (Кирилл Мелехов) — напарники-инкассаторы, занимающиеся перевозкой денег. Каждый раз они попадают в абсурдные и опасные ситуации, раздражая своего начальника (Дмитрий Колчин).
Однажды на их машину нападают грабители. Герои отбиваются, но позже выясняют, что за налетом стоял их собственный босс. Тогда они решают ограбить... самих себя.
Teleprogramma.org пообщалась с режиссером сериала Русланом Данилевичем. Он рассказал нашему изданию об обидах Кирилла Мелехова, съемках самых опасных трюков и отсылкам к культовым фильмам.
Самое сложное — поиск локаций
Итак, самым сложным, по мнению Руслана, было найти подходящие локации. Авторы хотели сделать очень стильный сериал, поэтому локации, костюмы и реквизит должны были соответствовать. В итоге группа искала что-то красивое и подходящее под эстетику проекта по всей Москве и Подмосковью.
"Чтобы сделать стильную криминальную комедию, мы занимались поиском локаций даже в интернете. Зритель увидит это в сериале — у нас нет обычных интерьеров и пейзажей!
Интересные решения мы искали везде, в том числе и в автосервисе. А квартира Вити, например, вся увешана картинами. Мы действительно нашли такую квартиру, а не придумали ее сами.
Было сложно искать стильные элементы!" — признался Руслан Данилевич.
Приветы Гаю Ричи и Квентину Тарантино
Как пообещал режиссер, в "Инкассаторах" зрителей ждет много отсылок и оммажей. При работе над проектом авторы вдохновлялись западным кино. А одним из главных референсов стало творчество Гая Ричи.
Также в сериале есть и пасхалки для фанатов Квентина Тарантино: например, отсылка на культовый желтый костюм из фильма "Убить Билла".
"Мы вставляли отсылки везде, где только можно. Но пусть зритель сам догадается, где они!" — поделился режиссер.
Кадр из сериала "Инкассаторы". Фото: телеканал ТНТ
Почему актер Кирилл Мелехов обижался на режиссера
Также в сериале много трюков! Например, 13-я серия почти полностью состоит из экшен-сцен: драк, погонь и боев. Примерно 30% всего хронометража занимает экшен, а 70% трюков актеры выполняли сами.
Особенно этим увлекался Кирилл Мелехов: приезжал на площадку раньше, чтобы репетировать броски и падения. Однако некоторые трюки были слишком опасными. И тогда за дело брались дублеры и каскадеры, что очень расстраивало артиста.
"Кирилл всегда знал все слова, приезжал вовремя, спокойно относился к переработкам, сам выполнял трюки — он приезжал раньше на смену, чтобы их отрепетировать.
Причем иногда это доходило прямо до обид! Когда говорили, что какой-то трюк придется выполнить каскадеру, то он отвечал, что очень хочет сделать все сам", — отмечает режиссер.
Кадр из сериала "Инкассаторы". Фото: телеканал ТНТ
Некоторые трюки чуть не стоили каскадерам жизни
Драки, прыжки через машины и другие трюки актеры старались выполнять сами. Но некоторые сцены были по-настоящему опасны для жизни — без профессиональных каскадеров не обошлось.
Например, в первой серии герой Славы Чепурченко вылетает из салона движущейся машины. Этот трюк исполнял каскадер без страховки, что едва не привело к трагедии.
"Один раз наш каскадер сорвался и чуть не попал под машину! У нас даже осталось это ужасное видео. Некоторые трюки были, правда, сложными, поэтому мы не всегда могли позволить артистам это сделать", — рассказал Руслан Данилевич.
Еще больше экшена ожидается в 10-й серии, где зрителей ждет масштабная погоня на мотоциклах. Съемки этой сцены стали настоящим испытанием для всей киногруппы, ведь каскадер-девушка упала с мотоцикла, сломала ногу и порвала сухожилия.
"Команда была очень хорошо подготовлена к съемкам. Мы знали, что будем снимать, и понимали все сложности. Единственный косяк случился во время одного из трюков — девочка упала с мотоцикла.
После инцидента мы отправили ей кучу цветов и всегда были на связи. Сейчас все хорошо — она здоровая и счастливая. Даже просила скинуть ей видео неудачного дубля", — поделился режиссер.
Вячеслав Чепурченко в роли инкассатора Виктора. Фото: телеканал ТНТ
Снимет ли Серега шапку?
У каждого героя в "Инкассаторах" свои фишки. Например, Витя жует мармелад, когда волнуется или думает. А Серега носит шапку (он даже спит в ней!) и тайком от жены играет в VR-игры, а очки прячет в туалетном бачке.
Его образ — в модной шапке и с усами — родился случайно: именно так Кирилл Мелехов заявился на пробы. Совпадение оказалось удачным — таким режиссер и представлял себе этого героя.
"Кирилл в реальной жизни — как и его персонаж! Один в один. Я не знаю, как так совпало. Кирюша тоже добрый и наивный, как Серега", — рассказал режиссер.
У каждого персонажа в сериале — своя арка взросления. Для Сереги шапка стала символом детскости, наивности, ухода от реальности. Но в какой-то момент он повзрослеет и даже снимет ее.
Это будет его момент перерождения. Ведь он впервые покажет себя настоящим мужиком!
Смотрите криминальную комедию "Инкассаторы" с 14 июля в 20:00 на ТНТ!