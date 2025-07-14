Пять интересных фактов о комедии "Инкассаторы" : привет Гаю Ричи, смертельно опасные трюки и шапка взросления

14 июля в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Инкассаторы".

Витя (Слава Чепурченко) и Серега (Кирилл Мелехов) — напарники-инкассаторы, занимающиеся перевозкой денег. Каждый раз они попадают в абсурдные и опасные ситуации, раздражая своего начальника (Дмитрий Колчин).

Однажды на их машину нападают грабители. Герои отбиваются, но позже выясняют, что за налетом стоял их собственный босс. Тогда они решают ограбить... самих себя.

Teleprogramma.org пообщалась с режиссером сериала Русланом Данилевичем. Он рассказал нашему изданию об обидах Кирилла Мелехова, съемках самых опасных трюков и отсылкам к культовым фильмам.

Самое сложное — поиск локаций

Итак, самым сложным, по мнению Руслана, было найти подходящие локации. Авторы хотели сделать очень стильный сериал, поэтому локации, костюмы и реквизит должны были соответствовать. В итоге группа искала что-то красивое и подходящее под эстетику проекта по всей Москве и Подмосковью.

"Чтобы сделать стильную криминальную комедию, мы занимались поиском локаций даже в интернете. Зритель увидит это в сериале — у нас нет обычных интерьеров и пейзажей! Интересные решения мы искали везде, в том числе и в автосервисе. А квартира Вити, например, вся увешана картинами. Мы действительно нашли такую квартиру, а не придумали ее сами. Было сложно искать стильные элементы!" — признался Руслан Данилевич.

Приветы Гаю Ричи и Квентину Тарантино

Как пообещал режиссер, в "Инкассаторах" зрителей ждет много отсылок и оммажей. При работе над проектом авторы вдохновлялись западным кино. А одним из главных референсов стало творчество Гая Ричи.

Также в сериале есть и пасхалки для фанатов Квентина Тарантино: например, отсылка на культовый желтый костюм из фильма "Убить Билла".