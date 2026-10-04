Пророчество Дамблдора и заучка Гермиона: что нового покажет сериал про Гарри Поттера

«Телепрограмма» с лупой рассмотрела два расширенных трейлера проекта и сделала несколько открытий.

Письма Уизли

В сериальном нарративе больше места, чем в полнометражном фильме, поэтому подробностей жизни почти всех героев будет больше. Вот, к примеру, рыжая семейка Уизли показана за столом - едят традиционные английские тосты, старшие братья стебут младших, все как обычно.

Только вдруг в кадре появляется таинственное письмо: это весточка из Хогвартса, куда приглашают на обучение Рона (Аластер Стаут). Заветный конверт, на котором зелеными чернилами бережно выписан адрес счастливчика, дают крупным планом. Вполне возможно, что и другие семьи будущих магов именно так будут получать приятные известия.

Заучка Гермиона

Буквально крошечная сцена, но по ней сразу понятен характер и даже будущее Гермионы (Арабелла Стэнтон). Девочка забегает в вагон «Хогвартс-экспресса», что несет детей навстречу науке, и встречается со сверстницами. Во-первых, Грейнджер - единственная, кто находится в поезде в школьной мантии.

Во-вторых, первый вопрос, который она задает будущим одноклассницам: не видел ли кто-нибудь жабу, которую Невилл Долгопупс (Рори Уилмот) вез в Хогвартс и опять потерял? Следующий вопрос касается книг для летнего чтения. Разумеется, на девочку все смотрят как на пришельца. Синдром отличницы явлен с первых кадров.

Много учебы

В кино мы видели обучение в Хогвартсе фрагментарно. Больше всего, конечно, зрителю запомнились уроки зельеварения и обращения с волшебной палочкой. В сериале учебному процессу, очевидно, уделят больше хронометража.

В трейлере мелькает полотно расписания занятий - по нему видно, что юные маги учатся с утра до позднего вечера, в том числе по субботам. Кроме того, в новую адаптацию впервые попало задание с самого первого урока трансфигурации - там ученикам надо превратить спичку в иголку. С заданием профессора Макгонагалл никто не справляется, даже отличница Гермиона.

Квиддич и шахматы

Уже в первом трейлере можно увидеть отличия сериала от фильма. Например, в квиддич в фильме играли факультеты Гриффиндор и Слизерин - прямые конкуренты, тогда как в сериале, судя по кадрам, покажут матч между Гриффиндором и Пуффендуем. Или, к примеру, эпизод с волшебными шахматами - в новом «Гарри Поттере» они стали деревянными, а не каменными, как в голливудских фильмах.

Потрепанный Хагрид

Один из любимых наряду с Дамблдором персонажей - гигант Хагрид: трехметровый лесничий, личный секьюрити Гарри и преподаватель ухода за магическими существами. В голливудской франшизе персонажа блестяще сыграл Робби Колтрейн, который ушел из жизни в 2022 году.

В сериале роль отвели рыжеволосому Нику Фросту, он знаком зрителю по фэнтези «Как приручить дракона» 6+, где сыграл почти коллегу Хагрида - кузнеца Плеваку, который обучает детей обращаться с волшебными зверушками. Только вот образ в «Гарри Поттере» получился весьма печальный. Если Колтрейн внушал доверие и излучал энергию добродушного великана, за которым всегда можно спрятаться, то похудевший для роли на 50 (!) кило Фрост больше похож на грустного и тоже экстремально сбросившего вес Александра Семчева - с отпечатком вечной боли на опавшем лице.

Пророчество Дамблдора

Есть в новых роликах и сцена, которой нет даже в книге Роулинг: добрый профессор Альбус Дамблдор (Джон Литгоу) говорит с директором Хогвартса Минервой Макгонагалл (Джанет Мактир) о чем-то очень тревожном. В кадре звучит реплика волшебника о том, что «не может защитить их, но может подготовить». Что это?

С большой долей вероятности речь идет о детях, которым придется воевать с Волан-де-Мортом, который рано или поздно должен вернуться, и примкнувшими к нему темными силами. Всеми любимый седовласый профессор-мудрец это предчувствует и предупреждает заранее.

Первая серия нового сериала «Гарри Поттер» выйдет на Netflix 25 декабря 2026 года

(в Рождество по западному христианскому календарю). Вторая - 1 января, третья - 8 января и так далее.

Всего эпизодов в первом сезоне будет восемь.