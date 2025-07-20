Проклятие "Вампиров средней полосы": очередной актер покинул сериал

Актер успел мелькнуть в «Слове пацана» 18+, «Соловье против Муромца» 6+ и в недавнем сериале «Что-то положительное» 18+.

Напомним, не только вакансию вампира, но самого персонажа в сериале пришлось воскрешать - Женька ведь в конце первого сезона убили. Оживший благодаря магическому ритуалу молодой вампир стал слегка заторможен. Чтобы вернуть былую кондицию, ему предстоит тяжелый путь метаморфоз. Сценаристы обосновали замену Калюжного сюжетно: его героя ищут нехорошие вампиры, поэтому врач Жан сделает персонажу пластическую операцию.

Напомним, это уже не первая «замена на поле». Еще в начале съемок первого сезона выбыл попавший под следствие Михаил Ефремов, утвержденный на роль Святослава Вернидубовича. Тогда пригласили Юрия Стоянова. Кроме того, во втором сезоне следователя Анну Остроумову сыграла Анастасия Стежко - вместо Екатерины Кузнецовой, которая покинула Россию.