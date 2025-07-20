Проклятие "Вампиров средней полосы": очередной актер покинул сериал

Остросоциальная сатира 18+ "Вампиры средней полосы" (Start), замаскированная под комедию про кровососущих, покорила не одно поколение зрителей. Люди разного возраста нашли в проекте близкое душе, приятное слуху и радующее глаз. Сценаристы и продюсеры этот интерес чувствуют и, конечно, стараются длить проект как можно дольше. На финальной стадии выпуска находится третий сезон, премьера которого намечена на 2025 год. Кто стал новыми антагонистами смоленских вампиров, объясняет "Телепрограмма".
Фото: онлайн-кинотеатр START
Главная потеря проекта - Глеб Калюжный, который в 25 лет продолжал играть пубертатного подростка-блогера. После возбуждения уголовного дела об уклонении от призыва и сделки со следствием артист по-настоящему отправился в армию. Продюсерам «Вампиров...» пришлось искать замену. В итоге Женька играет реально молодой парень - 18-летний Тимофей Кочнев.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Актер успел мелькнуть в «Слове пацана» 18+, «Соловье против Муромца» 6+ и в недавнем сериале «Что-то положительное» 18+.
Напомним, не только вакансию вампира, но самого персонажа в сериале пришлось воскрешать - Женька ведь в конце первого сезона убили. Оживший благодаря магическому ритуалу молодой вампир стал слегка заторможен. Чтобы вернуть былую кондицию, ему предстоит тяжелый путь метаморфоз. Сценаристы обосновали замену Калюжного сюжетно: его героя ищут нехорошие вампиры, поэтому врач Жан сделает персонажу пластическую операцию.
Напомним, это уже не первая «замена на поле». Еще в начале съемок первого сезона выбыл попавший под следствие Михаил Ефремов, утвержденный на роль Святослава Вернидубовича. Тогда пригласили Юрия Стоянова. Кроме того, во втором сезоне следователя Анну Остроумову сыграла Анастасия Стежко - вместо Екатерины Кузнецовой, которая покинула Россию.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Герои проекта покажут, как важно сплотиться перед лицом врага-соседа. В финале второго сезона смоленские едва одолели влиятельного уральского вампира Бориса Феликсовича (Егор Дружинин). Он выжил, зализал раны и готовится к контрнаступу.
Бойни не избежать. "Первый сезон был под девизом "Кто мы?", - поясняет режиссер и продюсер Алексей Акимов ("Сваты"). - Нам нужно было показать, кто такие вампиры. Вот второй сезон, наверное, мог бы быть под девизом "Откуда мы?". Нам было важно показать немножечко историю, откуда вампиры. В третьем сезоне, значит, будет "Куда мы идем?".
Фото: онлайн-кинотеатр START
На помощь побитому Борису приходит целый десяток новых персонажей - все с Урала, все хотят покорять смоленские территории, все крайне яркие. Антагонисткой Ирины Витальевны (Татьяна Догилева) станет могущественная Госпожа в исполнении Евгении Дмитриевой, которая в Театре им. Пушкина образы комиссарш в кожаных плащах щелкает как орешки.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Мысль семейная в «Вампирах средней полосы» все же превалирует, поэтому рокер Сергей Барановский (Дмитрий Чеботарев), обратившийся вампиром, ждет ребеночка от графини Ольги (Ольга Медынич) в то время, как зрителям скорее хочется узнать, какую суперсилу получит неофит.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Беременность Ольги протекает необычно, ведь малыш-то станет полукровкой. Может, именно он спасет вампирское царство от бойни? Или Святослав Вернидубович наконец скажет веское первородное слово?
Фото: онлайн-кинотеатр START
Муж и жена - одна сатана: в данном случае это не поговорка, а характеристика. Демид (Дмитрий Миллер) и Серафима (Софья Шидловская) стараются жить отшельниками, при этом не прочь поживиться чужой землей.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Еще одна пара злодеев - брат и сестра Стефан и Мия, которые отрицают любые авторитеты и понятия, кроме клановой поруки.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Его сыграл Антон Косточкин, ее - Мария Лисовая.
Фото: онлайн-кинотеатр START
Слегка примороженный, бледный и инфернальный - кто это? Ну конечно, Никита Тарасов, эталонный исполнитель ролей флегматичных злодеев. В этот раз ему достался образ Профессора - уральского ученого, изучающего вампиризм. Он тоже выступает в клане против смоленских и противостоит Жану Дешамову (Артем Ткаченко).