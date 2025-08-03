"Приключения Старика Хоттабыча" и другие телесказки, которые снимают прямо сейчас

После аномального успеха "Чебурашки" 6+ (6,7 млрд руб. в прокате) в стране случился бум на сказки, семейное кино и прочие экранизации хорошо известных сюжетов и произведений. Чуть ли не каждый месяц запускается новый проект.

"Приключения Старика Хоттабыча"

Свой заход на сказочную повесть Лазаря Лагина (вслед за советским фильмом 1956 года и российским 2006-го) делает режиссер Никита Власов ("Лада-Голд" 6+, "Комбинация" 18+). Сценарий пишет Андрей Золотарев ("Слово пацана" 18+, "Сто лет тому вперед" 6+). А в главной роли - сам Федор Бондарчук, по полной приобщившийся к сказкам: скоро выйдет "Буратино", где он сыграл Карабаса-Барабаса. Все это значит, что проект очень дорогой - пока бюджет обозначен суммой 900 млн руб.

Сюжет нового проекта адаптирован: московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч. Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи, который в итоге попадает в прошлое, на древнюю восточную свадьбу. Снимают все это великолепие в Узбекистане и Дагестане.

Премьеру киносказки хотят представить публике 1 января 2027 года.

"Чудо-Юдо"