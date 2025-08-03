"Приключения Старика Хоттабыча" и другие телесказки, которые снимают прямо сейчас

После аномального успеха "Чебурашки" 6+ (6,7 млрд руб. в прокате) в стране случился бум на сказки, семейное кино и прочие экранизации хорошо известных сюжетов и произведений. Чуть ли не каждый месяц запускается новый проект.
"Приключения Старика Хоттабыча"
Свой заход на сказочную повесть Лазаря Лагина (вслед за советским фильмом 1956 года и российским 2006-го) делает режиссер Никита Власов ("Лада-Голд" 6+, "Комбинация" 18+). Сценарий пишет Андрей Золотарев ("Слово пацана" 18+, "Сто лет тому вперед" 6+). А в главной роли - сам Федор Бондарчук, по полной приобщившийся к сказкам: скоро выйдет "Буратино", где он сыграл Карабаса-Барабаса. Все это значит, что проект очень дорогой - пока бюджет обозначен суммой 900 млн руб.
Сюжет нового проекта адаптирован: московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч. Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи, который в итоге попадает в прошлое, на древнюю восточную свадьбу. Снимают все это великолепие в Узбекистане и Дагестане.
Премьеру киносказки хотят представить публике 1 января 2027 года.
"Чудо-Юдо"
Фото: кинокомпания СТВ
Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова готовит сказку "Чудо-Юдо" ("Огниво" 6+, "По щучьему велению" 6+, серия мультиков про богатырей и Ивана Царевича). Своего рода спин-офф сельяновского же "Конька-Горбунка2 6+, где морское чудище уже поглощало корабли. Или киноверсия их же мультика "Чудо-Юдо", вышедшего в 2018 году.
По сюжету картины режиссера Серика Бейсеуова (режиссер монтажа сериалов "Урок" 18+ и "Золотое дно" 18+) волшебники Черногор и Болотница разводятся. У их дочери Обиды появляется обида на то, что никаких суперспособностей от родителей унаследовать не удалось. Героиня отправляется в человеческий мир, чтобы отыскать жениха. Именно для этого и берет с собой Обида таинственное существо по имени Чудо-Юдо, главный скилл которого - уметь обращаться в кого угодно, от зверя или птицы до прекрасного принца на белом коне.
Премьера проекта должна состояться в конце 2026 года.
"Колобок"
Фото: канал "Россия 1"
Если от бабушки с дедушкой и обитателей леса Колобку уйти удалось, то от создателей франшизы "Последний богатырь" - никак. Историю одного из самых запоминающихся персонажей вселенной Белогорья (испеченный румяный шар зловещего вида в прокуренной озвучке Гарика Харламова) поставит Антон Маслов, работавший над "Вампирами средней полосы" 18+.
- Мы узнаем, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и скромной красавицы Лады, - обещают создатели. - Приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.
Что особенно приятно, это будет не анимированный персонаж. На кастинге отсматривают реальных парней в возрасте 17 - 24 лет.
"Ищем остро- и хитроумного, комедийного обаятельного бунтаря, - сообщает анонс кастинга. - Наш герой иногда немного с тупизной, при этом в чем-то разбойник и кровожадный хищник".
Выход на большие экраны очередной версии "Колобка" намечен на осень 2026 года.
"Весельчак У"
Фото: кадр из фильма
Смеющийся по поводу и без Весельчак У - герой Александра Петрова в недавней картине "Сто лет тому вперед" запомнился зрителям не только ярким нарядом и прической, но и ощутимым отрицательным обаянием. Именно поэтому создатели проекта решили посвятить ему спин-офф.
Сюжет прост: проиграв битву за космион, Весельчак застревает в Москве без космического корабля и должен придумать новый план действий. Что за цель у пирата и каким образом он собирается прорваться в космос? Именно над этими вопросами и работает сейчас трио сценаристов - Андрей Золотарев и Александр Андрющенко (оба выпускали "Сто лет тому вперед") и примкнувшая к ним Аксинья Борисова ("Буратино"). Бюджет - 1,3 млрд руб.
Релиз запланирован на апрель 2027 года.
"Три толстяка"
Фото: 1-2-3 Production
Эту аллегорическую антиутопию Юрия Олеши очень любят решать в примитивном оппозиционном ключе - революция, угнетение масс, жирные правители, восстание и все такое прочее. Семичастный спектакль для взрослых в петербургском БДТ ставил Андрей Могучий, да и не только он. Теперь кино по теме выпустит студия "КиТ". Бюджет - около 1 млрд руб. Говорят, режиссер Владимир Болгов ("Особо крупные" 12+) перенесет действие в «другую реальность».
- Это будет волшебный мир, населенный добрыми волшебниками, - объяснял продюсер проекта Андрей Терешок. - И этот мир сталкивается со вселенской угрозой. Героям помимо приключений придется повзрослеть и понять такие ценности, как дружба, взаимовыручка, любовь к своей родине. Иногда за добро надо побороться.
В прокат картина, актерский состав которой пока не раскрывается, выйдет не раньше 2027 года.