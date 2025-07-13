Помпезный ресторан на юге Москвы: как снимают главный хит Жоры Крыжовникова

После выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" 18+ спорить стало бессмысленно: Жора Крыжовников (Андрей Першин) в настоящий момент один из самых успешных российских режиссеров. Это бренд, знак качества. Как минимум на территории сериалов.

Жора входит в экспертный состав Фонда кино, ведет киношколу и пестует сценаристов, снимает просветительские ликбезы по советскому кино, а еще успевает снимать (ремейк "Москва слезам не верит") и продюсировать различные проекты.

"Телепрограмма" побывала на съемках одного из таких - мелодраматического сериала с необычной вывеской "1000 нет и 1 да" (WINK), который снимает Андрей Силкин, а Крыжовников выступает в качестве продюсера и сценариста. В продюсерах, кстати, и Федор Бондарчук.

Онегинская драма

Помпезный зал ресторана на юге Москвы. Фейковая табличка "Бутик-отель "Мечта". Вычурная позолоченная надпись "Таня + Вадик" украшена цветами. Люстры слепят великолепием. Столы ломятся от снеди. Все вокруг - нарядные и счастливые. Что это - свадьба? Нет, конечно: съемки!

Восходящая звезда Ангелина Стречина ("Мир! Дружба! Жвачка!" 16+) в изысканном свадебном платье стоит на сцене под руку с элегантным и сухим Павлом Поповым ("Золотое дно" 18+). Итак, она звалась Татьяной. Он - новоиспеченный муж, врач Вадим Краснов.

- Третий проект подряд выпадает играть кардиохирурга, - улыбается Попов. А потом резко хмурится. - Но интерес в том, что в этом сериале мой герой переживает - помимо перипетий в любовном треугольнике - гибель одного из пациентов. И это не может на него не влиять. Такое состояние всегда очень интересно играть. Он считает, что имеет власть над женой, никакой свободы у нее нет. И когда видит интерес Татьяны к бывшему, ему как любящему мужу, конечно, становится обидно.

Рядом с молодыми - стройная и с укладкой похожая на Стречину Елена Лядова, исполняющая роль Галины, мамы главной героини.