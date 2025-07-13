Помпезный ресторан на юге Москвы: как снимают главный хит Жоры Крыжовникова

После выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" 18+ спорить стало бессмысленно: Жора Крыжовников (Андрей Першин) в настоящий момент один из самых успешных российских режиссеров. Это бренд, знак качества. Как минимум на территории сериалов.
Жора входит в экспертный состав Фонда кино, ведет киношколу и пестует сценаристов, снимает просветительские ликбезы по советскому кино, а еще успевает снимать (ремейк "Москва слезам не верит") и продюсировать различные проекты.
"Телепрограмма" побывала на съемках одного из таких - мелодраматического сериала с необычной вывеской "1000 нет и 1 да" (WINK), который снимает Андрей Силкин, а Крыжовников выступает в качестве продюсера и сценариста. В продюсерах, кстати, и Федор Бондарчук.
Онегинская драма
Помпезный зал ресторана на юге Москвы. Фейковая табличка "Бутик-отель "Мечта". Вычурная позолоченная надпись "Таня + Вадик" украшена цветами. Люстры слепят великолепием. Столы ломятся от снеди. Все вокруг - нарядные и счастливые. Что это - свадьба? Нет, конечно: съемки!
Восходящая звезда Ангелина Стречина ("Мир! Дружба! Жвачка!" 16+) в изысканном свадебном платье стоит на сцене под руку с элегантным и сухим Павлом Поповым ("Золотое дно" 18+). Итак, она звалась Татьяной. Он - новоиспеченный муж, врач Вадим Краснов.
- Третий проект подряд выпадает играть кардиохирурга, - улыбается Попов. А потом резко хмурится. - Но интерес в том, что в этом сериале мой герой переживает - помимо перипетий в любовном треугольнике - гибель одного из пациентов.
И это не может на него не влиять. Такое состояние всегда очень интересно играть. Он считает, что имеет власть над женой, никакой свободы у нее нет. И когда видит интерес Татьяны к бывшему, ему как любящему мужу, конечно, становится обидно.
Рядом с молодыми - стройная и с укладкой похожая на Стречину Елена Лядова, исполняющая роль Галины, мамы главной героини.
Елена Лядова - в роли мамы главной героини. Фото: WINK
Перед ними - спортивный красавчик в костюме Валентин Клюев (Иван Жвакин). Лукаво улыбается, как будто что-то задумал.
- Хороший спортсмен, футболист, но очень самолюбивый, - раскрывает характер своего героя Жвакин («Молодежка» 16+).
Иван Жвакин играет бывшего возлюбленного нашей невесты. Фото: WINK
- Он бывший парень главной героини, который внезапно явился на ее свадьбу. Есть в нем, конечно, онегинская драма: никак не мог в молодости определиться с личным счастьем, распылялся на лишнее, не замечая, что главное находится рядом, а потом, как только жареный петух клюнул, бросился спасать любовь - а уже поздно.
"Хочется найти родного человека"
Встреча Татьяны с бывшим, само собой, становится спусковым крючком. Зарядом того самого чеховского ружья, выстрела которого все так ждут.
- Отсутствие диалога в паре Красновых - очень серьезный промах, - полагает Ангелина Стречина. - Они не общаются, каждый живет в своем отдельном мире. Он не слышит ее, она не слышит его.
По залу ресторана в это время носятся два режиссера: постановщик сериала Андрей Силкин и Вячеслав Чепурченко, играющий театрального режиссера Юрия Лифанова, по старой дружбе вызвавшегося организовать праздник. Звезду "Жуков" 16+ не узнать - богатую, подчеркнуто неопрятную шевелюру актера усиливают бакенбарды, которым бы и Росомаха на пике формы позавидовал.
- Вот так всех беру и увожу в эту сторону, да? - советуется Чепурченко с Силкиным.
- Да, как только мама благословила, к центру зала ведешь! - соглашается режиссер. - И стеба немножко больше добавляем.
Массовка в зале аккуратно покусывает клубнику, которой на столах становится все меньше. Переходят к репетиции.
- Ты представляешь, мама, Валентин разводится! - сообщает Татьяна новости про бывшего.
- Ничего себе, - удивляется героиня Лядовой.
- К этому все шло, - вальяжно сообщает Валентин и останавливает на Тане взгляд чуть дольше, чем нужно. - Ошибка молодости, бывает. Хочется теперь найти родного человека.
- Так, ну что? Все готовы? - обрывает диалог заполошный режиссер Лифанов. - Тогда идем!
Именно в этот момент и звучит (не выстрел ружья, рано!) звонок, отрывающий хирурга Краснова от празднования свадьбы, - вызывают на срочную операцию. Из двух сердец он выбирает то, которое велит спасти врачебный долг. Полный цугцванг.
Толстой, Пушкин, Островский…
Впрочем, треугольник Таня - Вадик - Валентин тут не единственный. Тот самый блондин Росомаха тоже влюблен! Только не в Татьяну, а в ее сестру - синеокую и трепетную студентку Оксану (Ксения Трейстер).
Одна случайная встреча навсегда изменит жизнь Оксаны (Ксения Трейстер). Фото: WINK
Режиссер-идеалист ставит Чехова в провинциальном театре и видит молодую девушку музой, исполнительницей главных ролей. Конечно, на той же самой свадьбе в Оксану влюбляется и другой персонаж - олигарх Сергей Варламов (Константин Белошапка), который с ходу пытается начать ковать железо, пока горячо. Но слышит отказ. И, не привыкший к такому исходу, бросает судьбоносное:
"Пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да!" Где мы это слышали? Нет, не только в названии сериала. Ведь слышали же. То ли "не доставайся же ты никому" на новый лад, то ли "если хуже меня найдешь, воспомянешь".
Вообще ориентация на литературу - главная фишка творчества Крыжовникова. Сценарист счастлив очарованно сравнивать выход серий с выпуском романов по частям в толстых журналах XVIII - XIX веков. Поэтому в драматургических клубках, которые накручены поверх линейного сюжета, отчетливо мерцают маяки русской литературы: то герои Пушкина подмигнут, то персонажи Островского ручкой помашут, то чеховские надломленные дворяне громко вздохнут.
Так было в "Самом лучшем дне" 18+, в рамках которого Крыжовников пересмотрел комедию "Старый друг лучше новых двух". Так и в новом сериале - фабула включает мотивы драм "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и комедии (грустной, впрочем) "Шутники".
Даже Ксения Трейстер, исполняющая роль младшей сестры, не просто так оказалась в проекте. Девушка преподносит публике трепетную Татьяну Ларину ("Евгений Онегин") и витальную Наташу Ростову ("Война и мир") на сцене Театра Вахтангова, за что имела даже номинации на "Золотую маску".
Две сестры, мысль семейная, Толстой, Пушкин, Островский - и это помимо того, что герой Вячеслава Чепурченко ставит в местном театре "Чайку". Пахнет грозой! Выстрелит ли Жора Треплев в финале - и, самое главное, в кого, - зрители поймут, когда сериал "1000 нет и 1 да" выйдет на платформе WINK в новом телесезоне.