Первые отзывы о «Дьявол носит Prada»: «Безобразно скучно»

Журналисты сходятся во мнении, что картина не дотягивает до уровня оригинала 2006 года. По данным агрегатора Rotten Tomatoes, на данный момент рейтинг фильма составляет 74 процента.

Сдержанные оценки появились несмотря на масштабную рекламную кампанию, которая включала в себя слитые кадры с участием Анны Винтур, не попавшие в финальный монтаж, информацию о вырезанной сцене с Сидни Суини, приглашенную звезду Леди Гагу и вирусные видео, якобы снятые папарацци.

На премьере в Лос-Анджелесе Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи появились на Аллее славы. Однако пока звезды позировали фотографам, критики продолжали давать сдержанные отзывы.

Один из главных сюрпризов заключается в том, что Мерил Стрип, исполнительница главной роли Миранды Пристли, изначально отказывалась от участия в сиквеле. По словам актрисы, ей позвонили и сделали предложение, но она ответила отказом.

«Я знала, что это будет хит, и хотела посмотреть, удвоят ли они мой гонорар. И они тут же согласились», — призналась Стрип.

Первый фильм «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году и собрал в мировом прокате более 325 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов. Лента была номинирована на два «Оскара», а Мерил Стрип получила «Золотой глобус» за роль Миранды Пристли.

Однако перед премьерой сиквела разразился скандал. За две недели до выхода картины пользователи соцсетей раскритиковали новую героиню — ассистентку Джин Чао в исполнении Хелен Джей Шен. Зрители обвинили авторов в использовании устаревших антиазиатских стереотипов и оскорбительном имени персонажа.

В ответ на это в Китае, одном из самых прибыльных рынков для Голливуда, фильму был объявлен бойкот.

Сюжет сиквела сосредоточен вокруг попыток Миранды Пристли и Энди Сакс, которая возвращается в журнал Runway в качестве редактора отдела статей, спасти издание в эпоху кризиса печатных медиа и цифровых технологий. Героиня Эмили Блант из первой помощницы превратилась в могущественного топ-менеджера Dior, от которого зависят рекламные бюджеты.