Персонажи "Войны и мира" Сарика Андреасяна и постановки Сергея Бондарчука

А теперь готовит масштабную экранизацию (в виде фильма, потому что сериал в это же самое время снимает Сергей Урсуляк) хрестоматии русских характеров - «Войны и мира» Льва Толстого. Дата премьеры уже есть - 18 февраля (именины классика) 2027 года. И пока картину снимают, «Телепрограмма» решила сравнить образы главных героев двух экранизаций: Андреасяна и Бондарчука. Удивительно, но пока в кастинге нет ни Лизы Моряк, ни Павла Прилучного - любимых артистов Андреасяна!
Пьер Безухов
Фото: кинокомпания братьев Андреасян
Наивный и нелепый бастард, незаконнорожденный сын уральского воротилы графа Безухова, на самом деле в романе очень молодой - хотя всем кажется, что герой дико взрослый (в основном за счет отталкивающей наружности: Толстой рисует его уродливо толстым), ему всего 20. Сергей Бондарчук, взявший на себя роль в своем же четырехсерийнике, выдал куда более взрослую версию героя - режиссеру было 42, а в очках выглядел он еще старше. Андреасян взял на роль Пьера громилу Николая Шрайбера («Аритмия» 18+, «Территория» 18+). Двухметровому артисту - 43, и костюмы на нем смотрятся, как будто маловатыми. Вот такое решение.
Наташа Ростова
Фото: кадр из фильма. Фото: кинокомпания братьев Андреасян
Влюбленную в Болконского «некрасивую, но живую», кудрявую девочку с большим ртом в советском фильме сыграла пухлогубая Людмила Савельева. Дочь Ростовых в романе Толстого появляется в 13 лет - и проходит большой путь разочарований и ошибок, поэтому очень резко взрослеет. Савельевой на момент съемок было 20, ровно как и восходящей звезде русского кино Полине Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!» 16+), которой доверили роль в новой картине. Девушка пришла из мира балета, а потому сумеет передать как минимум грацию и пластику Ростовой, особенно в танцах на балах.
Андрей Болконский
Фото: кадр из фильма. Фото: кинокомпания братьев Андреасян
Собеседник и хороший товарищ Безухова - невысокий, но статный и красивый потомственный офицер Андрей Болконский, адъютант Кутузова, в романе начинает путь в возрасте 27 лет. Как мы помним, у Бондарчука эту роль отвели «золотому стандарту» советского мужчины (и офицера тоже!) Вячеславу Тихонову, когда ему было 38. Теперь образ покажет Станислав Бондаренко. Ему 40 лет и на первых кадрах у него пока что не прослеживается скучающего взгляда, отличающего Болконского, но еще не вечер.
Анатоль Курагин
Фото: кадр из фильма. Фото: кинокомпания братьев Андреасян
Весельчак и балагур, «беспокойный дурак», который привязал городничего к спине медведя и пустил по реке, - это Анатоль Курагин. «Простой и с плотскими наклонностями». Конечно, на такую роль надо звать красавчика. И в советском кино образ в 28 лет воплотил безупречный Василий Лановой. А вот у Сарика на роль утвердили натурального манекенщика - Матвея Лыкова («Майор Гром» 18+). Он начинал на подиуме и до сих пор сотрудничает с брендом Gucci. Персонажу вообще-то 22 года. А вот Лыкову в апреле уже 39.
Николай Ростов
Фото: кадр из фильма. Фото: кинокомпания братьев Андреасян
Николай, брат Наташи Ростовой, - курчавый парень с легким пушком над верхней губой и кокетством красивой молодости во взгляде, который, несмотря на юность, отправляется на войну со словами «я уже мужчина». В романе ему 20 лет - и в советском сериале персонажа задорно отыграл весельчак с заразительным смехом Олег Табаков, которому было 27. Тогда как в новой экранизации в героя перевоплотится Александр (не Дюша!) Метелкин, блеснувший в главной роли киносказки «Летучий корабль» 6+. Ему 33 года.