От Пушкина до Высоцкого: как Сергей Безруков, Олег Табаков и Степан Куликов переписали «Женитьбу Фигаро» спустя 20 лет

В галерее воплощенных им образов - Пушкин, Есенин и генерал Каппель, Высоцкий и Ибрагим Бендер, адвокат Плевако и гособвинитель фашистов Руденко, Борис Годунов и Иешуа. И это далеко не полный список. А сколько еще будет? После 50 народный артист РФ вступил в «эру прайма», как говорит молодежь, и безостановочно играет главные роли. А ведь ему еще двумя театрами руководить: Московским Губернским и МХАТ им. Горького! А вот лишь несколько новых проектов, где можно будет наблюдать филигранную работу артиста.

Дон Кондор («Трудно быть богом»)

С риском для жизни актер снимался в экранизации одной из главных повестей братьев Стругацких «Трудно быть богом» (НТВ). Дело было в Иране - в мае 2025-го, когда по республике начали бить израильские ракеты. Буквально за пару дней до начала обстрелов и срочной эвакуации съемочной команды через Азербайджан артист завершил свой блок и убыл.

- Стругацкие - это мое детство, как, думаю, и для всего моего поколения. Играю Дона Кондора, роль для меня очень важная, интересно интерпретированная сценаристом Андреем Золотаревым и режиссером Дмитрием Тюриным, - делился тогда артист.

- Дон Кондор, он же Александр Васильевич, он же дядя Саша, - генеральный судья и хранитель печатей Торговой республики Соан. Разведчик Института экспериментальной истории, который находится в Арканаре более 15 лет. Друг семьи Румат Эсторских, который призывает жителей оставаться коммунарами. Смертельно хочет в отставку, но для этого ему нужно подготовить достойного преемника. Премьера сериала «Трудно быть богом» намечена на осень 2026 года.

Граф Альмавива («Женитьба Фигаро» 16+)

«Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро»!» - Пушкин знал, что писал. И Сергей Безруков наверняка пользуется советами классика. Потому что в июне в родном Московском Губернском театре состоялась премьера спектакля «Женитьба Фигаро» в постановке Аллы Решетниковой. Изворотливого Фигаро играет Степан Куликов, звезда сериала «Скорая помощь» 16+. А Сергей Витальевич выступил в образе графа Альмавивы - хозяина Фигаро, беспринципного мерзавца, погрязшего в пороках.

По идее, конечно, именно слуга находится в центре повествования, но в этом спектакле затмить работу Безрукова не представляется возможным. После пятилетней паузы в театре артист решил выдать все, что умеет: он семенит сороконожкой, феерит, капризничает, палит из ружья, топает ножкой, требует развлечений, волочится за каждой юбкой и являет такого нарцисса, которого сыграть, кажется, нереально. Неужели и не играет?! Или вспомнил молодость, когда играл Фигаро 20 лет назад при неподражаемом Олеге «Альмавиве» Табакове.

- Противный персонаж, похожий на капризного ребенка, - характеризует героя Безруков. - Его как избаловали в детстве, таким он и вырос. «Дайте мне эту игрушку!». Для меня это - вызов, профессиональный рост. Захотелось поучаствовать в спектакле и вступить в соперничество со Степаном, у которого прекрасный комедийный дар. Он отличный импровизатор.

Возрастные ограничения фильмов и сериалов, находящихся в производстве, пока не объявлены.

Андрей Петрович Гринев («Капитанская дочка»)

Режиссер Дмитрий Литвиненко («Рашн Юг» 16+, «Елки» 12+) приступил к съемке сериала «Капитанская дочка», заказанного каналом «Россия 1». Режиссер уверяет, что готовит «эпическую драму». Пушкинский сюжет остался неизменным - дворянин Петр Гринев (Олег Савостюк) наказан отцом Андреем Петровичем (Сергей Безруков) и едет служить не в столицу, а в Белогорскую крепость. По дороге встречает пассионарного казака по имени Емеля (Евгений Ткачук), с которым делит тулуп...

Пару лет назад Безруков сам поставил «Капитанскую дочку» на сцене МГТ, где представил повествование в виде следственного эксперимента - воссоздания исторических событий. В этом спектакле играет и Олег Савостюк, занятый в новом сериале. Да, тоже Петра Гринева.

Ярослав Мудрый («Королева Анна»)

После образа Бориса-царя Сергей Витальевич был утвержден и в другой исторический проект - картину «Королева Анна», которую по заказу студии Никиты Михалкова снимает Алексей Сидоров - постановщик культовой «Бригады» 18+, хорошо знакомый Безрукову режиссер.

Сюжет развивается в русском Средневековье, когда мудрый киевский князь Ярослав Мудрый в 1051 году в рамках проекта международной семейной дипломатии выдает дочь Анну (Екатерина Воронина) за французского короля Генриха I. По дороге через всю Европу к будущему мужу на протяжении трех тысяч километров княжну сопровождает бойкий и обаятельный Остромир (Илья Маланин), у которого возникает симпатия к Анне. Как оказывается, взаимная.

В этом проекте Безруков потеснил самого Владимира Машкова и Сергея Гармаша - оба рассматривались на главную роль. Но режиссер утвердил Сергея Витальевича, которого изрядно состарили для образа. Кроме того, в проекте заняты Виктор Добронравов, Алексей Кравченко, Владимир Яглыч и другие артисты.

На большие экраны «Королева Анна» выходит 11 февраля 2027 года.