Оскар-2026: полный список победителей кинопремии

Главным героем вечера стала драма Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" — фильм собрал целый букет наград, включая статуэтки за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Триумфатор вечера

Картина "Битва за битвой" получила пять наград. Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссером, а Шон Пенн забрал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Фильм также победил в номинациях "Лучший монтаж" и "Лучший кастинг".

Актерские награды

Лучшим актером стал Майкл Б. Джордан за роль в фильме "Грешники". Лучшей актрисой признана Джесси Бакли, сыгравшая в драме "Хамнет". Эми Мэдиган получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Орудия".

Сценарные победы

Райан Куглер удостоен награды за лучший оригинальный сценарий ("Грешники"). Пол Томас Андерсон добавил в копилку еще одну статуэтку за лучший адаптированный сценарий ("Битва за битвой").

Технические номинации

Лучшей операторской работой признана картина "Грешники" (оператор Отем Дюральд). Людвиг Йоранссон получил "Оскар" за лучшую музыку к этому же фильму.

Визуальные эффекты покорились "Аватару: Пламя и пепел". Лучшим звуком отметили спортивную драму "F1". Художники-постановщики и дизайнеры костюмов из "Франкенштейна" также не остались без наград — фильм победил в трех номинациях: лучшая работа художника-постановщика, лучший дизайн костюмов, лучший грим и прически.

Анимация и иностранное кино

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стали "Кей-поп-охотницы на демонов". Эта же картина получила приз за лучшую песню "Golden". Лучшим короткометражным анимационным фильмом признана "Девушка, которая плакала жемчугом".

Награду за лучший фильм на иностранном языке получила лента "Сентиментальная ценность".

